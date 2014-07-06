MetaTrader 4 Build 600以上的版本可以使用MQL5写的程序吗？
skywolfcs:
二进制代码级是肯定不兼容的。
源码级偶尔会有script类型的脚本能通过编译。
tradelife:我看到我交易平台的编译器有MQL5的特色。但是用MQL5编写的程序，编译通不过。问了平台的客户，他们说可以运行MQL5编写的EA
看看报错再修改下就可以了
skywolfcs:
MT4上运行MQL5编写的EA？这个客服实在有点搞笑！
交易规则都不一样，服务器端怎么处理？
我看到我交易平台的编译器有MQL5的特色。但是用MQL5编写的程序，编译通不过。问了平台的客户，他们说可以运行MQL5编写的EA，但是我试了，貌似不行。