MT5怎么设置K线剩余时间

https://www.mql5.com/zh/code/19405

显示当前K线剩余时间
  • www.mql5.com
这个指标的作用是显示当前K线剩余时间。
 

在MT4可以用，MT5不能用

 

用EA生成器做一个，很简单

这个可以定制一个   MT5和MT4的 Period 函数不同注意一下。
