MT5怎么设置K线剩余时间 新评论 bansheng1965 2020.03.28 16:45 MT5怎么设置K线剩余时间 Ziheng Zhuang 2020.03.28 17:08 #1 https://www.mql5.com/zh/code/19405 显示当前K线剩余时间 www.mql5.com 这个指标的作用是显示当前K线剩余时间。 bansheng1965 2020.03.30 23:13 #2 在MT4可以用，MT5不能用 Xiao Guang Huang 2020.04.07 11:16 #3 用EA生成器做一个，很简单 [删除] 2020.04.07 14:00 #4 这个可以定制一个 MT5和MT4的 Period 函数不同注意一下。