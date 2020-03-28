自己绑定MT4账户 注册的信号 也注册了卖家 但是在搜索栏里 搜索自己信号的名称 却搜索不到 是什么原因

Eleni Anna Branou ，2018.12.09 09:44

在MQL5信号数据库或MT4信号选项卡或搜索中未公开提供新的，未分级和未分级的信号。耐心一点。




 

