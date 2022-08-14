如何把MQL4代码自动转换成MQL5？

比较MQL4 和MQL5 官方文档发现，是没有方法只通过兼容库让MT5运行MQL4代码的

有一部分函数MQl4有，MQL5没有，可以通过重新实现，兼容

有一部分函数MQL4，MQL5都有，但是参数不一样，这些兼容函数需要跟现有MQL5函数区别开，方法名添加了MQL4后缀

还有一部分函数MQL4和MQL5使用方式变了，单纯文本替换实现不了，比如iRSI，iMACD等，MQL5要先在OnInit 初始化，在调用

要想实现自动转换，要实现MQL4语言解析，对这些不兼容的部分，进行语法级别的转换

所以，自动转换需要两个组成部分

  1. MQL4 API兼容库
  2. 解析MQL4语言对方法，变量，表达式进行替换

MQL4兼容库


社区里已经有人完成了大部分工作，两个兼容库拼在一起，实现了大部分的兼容函数

  1. mql4compat.mqh 地址（https://www.mql5.com/ru/code/1787） 感谢 t-1000 （https://www.mql5.com/ru/users/t-1000）的工作
  2. MT4Orders.mqh 地址 https://www.mql5.com/ru/code/16006 ，感谢 fxsaber（ https://www.mql5.com/ru/users/fxsaber ）的工作

结合两个兼容库，对代码库中的MQL4代码进行测试，修复了mql4compact.mqh 部分函数的bug，以及缺失的函数和常量定义，最后结果放在MQL4TO5.mqh文件中，参见附件 ，兼容库就准备好了

MQL4到MQL5的语言转换


借助antlr4 通过对C++ 语法文件的改写，识别MQL4语言，对生成的抽象语法树的关键节点进行事件注册

包括所有函数声明，函数调用，return语句，数组声明这些节点

  1.  解析函数声明，把init，deinit，start 等函数替换成MQL5新的OnInit等函数
  2.  解析函数调用，对于所有MQL4和MQL5冲突的函数，函数名后加MQL4后缀，替换为重写的兼容函数
  3.  解析函数调用，对iRSI,iMACD等函数调用，改写成MQL5的使用方式
  4.  return语句，修正预定义回调函数的返回值类型
  5.  数组声明，转换MQL4 预定义High，Low 等数组，改为函数调用方式
  6.  其他语言细节的转换

MQL4到MQL5语言转换程序，部署到了 MQL4TO5.com

使用步骤

  1. 下载附件中的MQL4TO5.mqh 和MT4Orders.mqh 到MQL5\Include目录
  2. 使用https://mql4to5.com 提供的mql4自动转mql5服务，转换mql4代码，粘贴转换后mql5代码到metaeditor
  3. 编译转换后的源码，修正可能出现的错误

使用限制

  1. iBandsOnArray 等 OnArray后缀函数未实现
  2. iBands 等系统指标调用，只支持shift变化的调用
  3. 部分MQL4有，MQL5没有同等功能的函数没有实现，调用会提示该函数暂未实现

特别说明

  1. MQL4TO5.mqh 非完全原创，在社区代码库  mql4compat.mqh（https://www.mql5.com/ru/code/1787） 的基础上修改和功能扩展得到，感谢 t-1000 （https://www.mql5.com/ru/users/t-1000）的工作
  2. 为了方便用户直接下载两个兼容文件，MT4Orders.mqh 直接搬运自https://www.mql5.com/ru/code/16006 ，感谢 fxsaber（ https://www.mql5.com/ru/users/fxsaber ）的工作
 
