自由职业区发布的任务怎么都是白菜价啊？
呵呵，是啊。不过整体市场就这价钱，不管国内国外。这其实说明迈达克的成功，这个平台进入的门槛其实不高。
从需求分析，写代码，调试，写文档，与客户反复测试，这都要时间啊。
呵呵，价钱低，就缩减时间，这样省工省料凑或出来的东西，尤其是 EA，能用吗？
怕怕。。。
我试了2次给人写，简直烦死了。现在看都不想看了。
从需求分析，写代码，调试，写文档，与客户反复测试，这都要时间啊。
呵呵，价钱低，就缩减时间，这样省工省料凑或出来的东西，尤其是 EA，能用吗？
怕怕。。。
不完全是这个逻辑。
对于经验非常丰富的开发者来说，大部分客户需求做起来就像搭积木，靠高的生产效率来获取超额利润，虽然出价对于一般开发者来说较低，但是对于这些经验异常丰富，已经形成自己开发库的人来说，这可能是一个可以接受的好价格，呵呵。
不完全是这个逻辑。
对于经验非常丰富的开发者来说，大部分客户需求做起来就像搭积木，靠高的生产效率来获取超额利润，虽然出价对于一般开发者来说较低，但是对于这些经验异常丰富，已经形成自己开发开发库的人来说，这可能是一个可以接受的好价格，呵呵。
明白。
其实我快速看了看，许多任务我以前都写过类似程序，只要重新包装一下就能满足要求。
但是这种连自己都看不上的东西，昧着良心卖给别人，嘿嘿，真是要有点厚黑的人品！
明白。
其实我快速看了看，许多任务我以前都写过类似程序，只要重新包装一下就能满足要求。
但是这种连自己都看不上的东西，昧着良心卖给别人，嘿嘿，真是要有点厚黑的人品！
开发者的目标就是完美实现客户的需求，对EA本身的盈利能力不可能负责的。
你说的卖EA是指客户没有自己的策略后者含糊不清，只是想要一个能赚钱的EA吧，这个一锥子买卖，就看你怎么想了，哈哈。
真正编程不耗时间，需求沟通上比较耗时间。
客户需求其实他们经常表达不完整，这也不能完全怪他们，大部分人缺乏量化经验，客户中间还会修改需求，这个比较头痛，就是个妥协的过程。
还是把时间花在自己的系统上，一个好的系统需要静心逐步完善细节，过程比较艰苦。
做出个相对可靠的系统，作为信号出售， 远比给人写代码强。
写个指标通常15-30分，写个EA 40-50分，这都到白菜价了。
MQL4/MQL5 的程序员就这么不值钱？
比农民工兄弟还贱卖。。。