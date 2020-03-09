大师们，如何改使用有效期？谢谢！

ObjectSetText("guoq4","*使用有效期：" + TimeToString(总_da_122,TIME_DATE),10,"微软雅黑",Magenta); 
  ObjectSet("guoq4",OBJPROP_CORNER,2.0); 
  ObjectSet("guoq4",OBJPROP_XDISTANCE,6.0); 
  ObjectSet("guoq4",OBJPROP_YDISTANCE,168.0); 
  ObjectCreate("guoq5",OBJ_LABEL,0,0,0.0,0,0.0,0,0.0); 
  ObjectSetText("guoq5","当前日期: " + string(Month()) + "月" + string(Day()),10,"微软雅黑",Red); 
  ObjectSet("guoq5",OBJPROP_CORNER,3.0); 
  ObjectSet("guoq5",OBJPROP_XDISTANCE,6.0); 
  ObjectSet("guoq5",OBJPROP_YDISTANCE,168.0); 
  iDisplayInfo ( "guoq6","历史交易量：" + string(CountOrdersLots ( )),3,56,148,10,"微软雅黑",Red);
 
你这个是打印出来的文本信息，和设置文本参数的。并不包含任何限制信息！
 
我要如何设置才能限制使用时间？

 
PSY888:
总_da_122 <— 這個你找一下，它放著使用日子

 
这样的，要如何操作？谢谢！

 
第一句 if timecurrent > 指定日子就當作過期

你在整個mq4文件內找 字串 总_da_122 
 
好的，谢谢🙏
