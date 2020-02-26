Cloud servers switched off ?
New version of MetaTrader 5 build 2340 platform: Managing account settings in the tester and expanding integration with Python
Renat Fatkhullin , 2020/02/25 19:46Beta 2341 came out with a fix for loading * .dll in agents.
新版本的MetaTrader 5 build 2340平台：在测试器中管理帐户设置并扩展与Python的集成
雷纳特·法特赫林（ Renat Fatkhullin） ，2020/02/25 19:46Beta 2341推出了一个在代理中加载* .dll的修复程序。
Sergey Golu@Sergey GolubevMy version is 2340.
2020.02.26 14:28:44.122 Tester Cloud servers switched off
2020.02.26 14:28:44.120 Tester Local network farm switched off
Why?
Frank.Liqiang:
My version is 2340.
Connect MT5 to MetaQuotes-Demo server (open demo account with MetaQuotes-Demo) and update MT5 according to image -
各位大神：
请教个问题，一直在用MT5测试我自己的EA，可是昨天提示“Cloud servers switched off”。如果用MT5自带的例子则没有这个问题。如果在
MACD Sample.mq5 中嵌入自己写的Dll，开始可以运行，如果关闭MT5，再打开，就运行不了了。提示：
Cloud servers switched off
file ....\MQL5\Libraries\TestEA.dll.ex5 open error [2]
请问，是什么原因造成的呢？可以确定的是，不是DLL的原因，因为一直都在用的。
非常的感谢您的赐教！！！在线等....