Cloud servers switched off ?

各位大神：

  请教个问题，一直在用MT5测试我自己的EA，可是昨天提示“Cloud servers switched off”。如果用MT5自带的例子则没有这个问题。如果在

MACD Sample.mq5 中嵌入自己写的Dll，开始可以运行，如果关闭MT5，再打开，就运行不了了。提示：


   Cloud servers switched off

   file ....\MQL5\Libraries\TestEA.dll.ex5 open error [2]


请问，是什么原因造成的呢？可以确定的是，不是DLL的原因，因为一直都在用的。

非常的感谢您的赐教！！！在线等....

 
Sergey Golu@Sergey Golubev
Sergey Golubev:


bev:


My version is 2340.
5sp.png  32 kb
 

2020.02.26 14:28:44.122 Tester Cloud servers switched off

2020.02.26 14:28:44.120 Tester Local network farm switched off



Why?


 
Frank.Liqiang:
Connect MT5 to MetaQuotes-Demo server (open demo account with MetaQuotes-Demo) and update MT5 according to image -


