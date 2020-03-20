为什么我发布的信号没显示在公共？
我发了两个信号，一个说不可订阅，因为杠杆太高，另一个也没显示在“公共”里，在信号市场里用名字查也查不到，这是为什么？
New, unrated and unranked signals are not publicly available in MQL5 signal database or in MT4 signal tab or search. Be patient.
在MQL5信号数据库或MT4信号选项卡或搜索中未公开提供新的，未分级和未分级的信号。耐心一点。
Eleni Anna Branou, 2018.12.09 09:44
杠杆低于1:500.
坚持盈利一个月以上。
入金加载低于10%
回撤低于20%
账号活动高于30%
EA越高越好。就会有排名，就可以变成公共了。
Xiaoyu Du:谢谢，说得很详细。这个是滚动指标吗？我是说之前回撤过高，将来转好了还有希望吗？你看看我的信号怎么样。
要先注册卖家