请教各位高手，在调试EA进行策略测试时，开平仓后的赢亏计算有问题。如EURUSD货币对开仓 ，买开仓0.01手，开仓价位是1.10970，当前价格是1.10900 ，则MT4平台显示亏损是70美元。，当前价格是1.10990 ，则MT4平台显示赢利是20美元。这是为什么啊。不应该是0.7或0.2美元吗？
Haitao Qu:
请教各位高手，在调试EA进行策略测试时，开平仓后的赢亏计算有问题。如EURUSD货币对开仓 ，买开仓0.01手，开仓价位是1.10970，当前价格是1.10900 ，则MT4平台显示亏损是70美元。，当前价格是1.10990 ，则MT4平台显示赢利是20美元。这是为什么啊。不应该是0.7或0.2美元吗？
请看上图，不知道为什么。请各位高手不吝赐教!
看看这个平台的合约量是不是和别的平台不一样，一般都是100000，
糖果味:
看看这个平台的合约量是不是和别的平台不一样，一般都是100000，
查看了一下，真是100000，这个合约量是什么意思？怎么改?
你把获利显示方式改一下，你现在用的应该是以点数显示的获利方法，你可以改成按照金额显示。修改方式在交易接订单界面，右键看下
Haitao Qu:
看了，都正确啊。
没有碰到过你这种情况啊，你用的是哪一个平台？我看你图片结余哪里写的是pips，那有没有可能你的存款货币是以pips（点值）的形式存在的，可以问下你的经纪商
Qian Gan:
没有碰到过你这种情况啊，你用的是哪一个平台？我看你图片结余哪里写的是pips，那有没有可能你的存款货币是以pips（点值）的形式存在的，可以问下你的经纪商
没有碰到过你这种情况啊，你用的是哪一个平台？我看你图片结余哪里写的是pips，那有没有可能你的存款货币是以pips（点值）的形式存在的，可以问下你的经纪商
谢谢了，平台就是MQL5官网上下载的MT5平台，经纪商是嘉盛。我问问嘉盛吧。麻烦您了。
请教各位高手，在调试EA进行策略测试时，开平仓后的赢亏计算有问题。如EURUSD货币对开仓 ，买开仓0.01手，开仓价位是1.10970，当前价格是1.10900 ，则MT4平台显示亏损是70美元。，当前价格是1.10990 ，则MT4平台显示赢利是20美元。这是为什么啊。不应该是0.7或0.2美元吗？
请看上图，不知道为什么。请各位高手不吝赐教!