我的淘金策略 - 页 2

zhin 2020.01.28 15:36 #11

ddwin668:

我之前也是同楼主的一样想法，但首先就是选不到合适可用的信号，如果按楼主的条件，别说五个，我是一个都选不到。

还有，最多订户的那个信号我也看了一段时间，发现他在主页不断广告，我就不敢订了。

如果真有觉得值得的信号，可以分享一下，大家可以讨论，同时发现问题。就如楼主说的，很多业绩做出来肯定不简单，关键你信不信。

如果一个信号，中途没有加过保证金，基本全算法交易，没有大起大落，年50%收益已经可以收货了。但通常这种都是网格EA，就算几年没事，说不定明天就爆仓。

总结，我真找不到一个可以投资的信号。或者，好的都不会摆出来。

我有一个ea，就是你说的这种。非网格趋势类ea，最近才刚刚开始实盘，开了三单全部止盈平仓，回测8年基本上是一条向上的曲线。

要是我实盘两年验证了这个ea跟回测效果一样，我也懒得出售信号了。自己找资金操盘不好吗。

我相信真正好的EA基本不可能出售信号的。闷声发大财不香吗。

zhin 2020.01.28 16:15 #12

liuliu88:

好信号看的是

账号挂载了几年

净值回撤的幅度

要会看净值和余额图，

看是不是常见的平台， 最后才看年华收益， 低于3年的信号就不要看，

如果和自己的平台限制和点差成本差距大的也不要跟，要是别人赚钱你还是亏的

小资金的话，可靠的信号都跟单可能都赚不会信号费

要是能稳定3年年化收益不错，而且还不是马丁网格ea的话，谁还会出售信号？闷声发大财不香吗。

[删除] 2020.01.28 18:32 #13

闷声发大财，是一种方法。

从发现圣杯，到财务自由，路很长的。

不是一发现圣杯，就立即财务自由了。

发布信号，自己闷声发财，都是实现财务自由的必经之路。

[删除] 2020.01.30 00:51 #14

订阅的两个信号，有一个是高频交易的，我把高频交易的信号关闭了，跟踪它就是浪费时间。

另一个信号，订单很少，符合我的低频理念，不过频率有点太低了。我也把信号关了。我每次手工做单前，到mql5.com，看一下这个信号的单子，作为我的做单依据。这是我想要的。

订阅两个信号，有如下体会。

1.高频的，下次不选。有些高频信号，在历史记录里看不到，订阅后才能看到。不知道为什么？

2.低频的信号，值得研究。可以作为下单的参考依据。

[删除] 2020.01.30 03:36 #15

这个信号，我看连续几笔交易，非常好。今天一早，我打算跟一下。

2020.01.29 23:52 Sell 0.13 GBPAUD 1.92818 1.93218 1.92668 2020.01.30 00:52 1.92742 -0.91 6.68

2020.01.28 23:32 Buy 0.11 EURCAD 1.45052 1.44752 1.45162 2020.01.29 02:21 1.45094 -0.77 3.51

我登录mql5.com，正好看到有一个新信号单子。

2020.01.30 00:58 Sell 0.16 EURAUD 1.63146 1.63446 1.63036

毫不犹豫，跟吧。

入场后，发现价格朝着止损位稳步行进，我没有犹豫，用反向加仓EA大胆跟进。

可以呀，信号触发止损了。

2020.01.30 00:58 Sell 0.16 EURAUD 1.63146 1.63446 1.63036 2020.01.30 03:12 1.63446 -1.12 -32.34 [sl]

留下我一个人套牢吧。

Zhi Qiang Lu 2020.01.30 13:10 #16

2个问题，第一你这个不是逆向加仓吧，如果是实盘的话，信号如果亏损，你也必将亏损更多；第二，为什么有复制止盈，而没有复制止损？

[删除] 2020.01.30 19:18 #17

楼上说得好。

我用了两周时间，把3000$,做到了6000$.

花了50$,买了两个信号，用了一次，我就爆仓了。

爆仓的原因，不能怪别人的信号，只能怪我自己。

1.重仓

2.逆势加仓

3.盲目跟单，相信别人的信号，应该比我自己做得好。并且只相信了方向，没有复制人家的止损。

[删除] 2020.01.30 19:37 #18

交易日志在附件中。
我之前也是同楼主的一样想法，但首先就是选不到合适可用的信号，如果按楼主的条件，别说五个，我是一个都选不到。
还有，最多订户的那个信号我也看了一段时间，发现他在主页不断广告，我就不敢订了。
如果真有觉得值得的信号，可以分享一下，大家可以讨论，同时发现问题。就如楼主说的，很多业绩做出来肯定不简单，关键你信不信。
如果一个信号，中途没有加过保证金，基本全算法交易，没有大起大落，年50%收益已经可以收货了。但通常这种都是网格EA，就算几年没事，说不定明天就爆仓。
总结，我真找不到一个可以投资的信号。或者，好的都不会摆出来。
我有一个ea，就是你说的这种。非网格趋势类ea，最近才刚刚开始实盘，开了三单全部止盈平仓，回测8年基本上是一条向上的曲线。
要是我实盘两年验证了这个ea跟回测效果一样，我也懒得出售信号了。自己找资金操盘不好吗。
我相信真正好的EA基本不可能出售信号的。闷声发大财不香吗。
好信号看的是
账号挂载了几年
净值回撤的幅度
要会看净值和余额图，
看是不是常见的平台， 最后才看年华收益， 低于3年的信号就不要看，
如果和自己的平台限制和点差成本差距大的也不要跟，要是别人赚钱你还是亏的
小资金的话，可靠的信号都跟单可能都赚不会信号费
要是能稳定3年年化收益不错，而且还不是马丁网格ea的话，谁还会出售信号？闷声发大财不香吗。
闷声发大财，是一种方法。
从发现圣杯，到财务自由，路很长的。
不是一发现圣杯，就立即财务自由了。
发布信号，自己闷声发财，都是实现财务自由的必经之路。
订阅的两个信号，有一个是高频交易的，我把高频交易的信号关闭了，跟踪它就是浪费时间。
另一个信号，订单很少，符合我的低频理念，不过频率有点太低了。我也把信号关了。我每次手工做单前，到mql5.com，看一下这个信号的单子，作为我的做单依据。这是我想要的。
订阅两个信号，有如下体会。
1.高频的，下次不选。有些高频信号，在历史记录里看不到，订阅后才能看到。不知道为什么？
2.低频的信号，值得研究。可以作为下单的参考依据。
我登录mql5.com，正好看到有一个新信号单子。
毫不犹豫，跟吧。
入场后，发现价格朝着止损位稳步行进，我没有犹豫，用反向加仓EA大胆跟进。
可以呀，信号触发止损了。
留下我一个人套牢吧。
楼上说得好。
我用了两周时间，把3000$,做到了6000$.
花了50$,买了两个信号，用了一次，我就爆仓了。
爆仓的原因，不能怪别人的信号，只能怪我自己。
1.重仓
2.逆势加仓
3.盲目跟单，相信别人的信号，应该比我自己做得好。并且只相信了方向，没有复制人家的止损。