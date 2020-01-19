最大入金加载什么意思?

信号中的最大入金加载，有的朋友说是保证金所占比例，但有些账户的最大入金加载都超过100%了，有谁知道具体是什么情况吗？

这个最大入金加载的公式，是预付款除以结余，还是净值？  或者是其它的公式？
谢谢大神指教

这种超过100%的是如何计算的额？

 
不知道。看一下文档吧
