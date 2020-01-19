最大入金加载什么意思? 新评论 mingcheng 2020.01.19 08:23 信号中的最大入金加载，有的朋友说是保证金所占比例，但有些账户的最大入金加载都超过100%了，有谁知道具体是什么情况吗？ 这个最大入金加载的公式，是预付款除以结余，还是净值？ 或者是其它的公式？ 谢谢大神指教 mingcheng 2020.01.19 08:29 #1 这种超过100%的是如何计算的额？ zhin 2020.01.19 09:11 #2 不知道。看一下文档吧 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
信号中的最大入金加载，有的朋友说是保证金所占比例，但有些账户的最大入金加载都超过100%了，有谁知道具体是什么情况吗？
这个最大入金加载的公式，是预付款除以结余，还是净值？ 或者是其它的公式？
谢谢大神指教