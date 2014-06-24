求助EA 在貨幣上運行不能成交。

  求助EA 在貨幣上運行不能成交。

 我測試歷史數據的時候有成交記錄，成功開單平單。

在貨幣運行是，達到條件在EA報告里就滾動出現“買入失敗” 沽單失敗“ 

 
要具体看代码和日志才能帮助你。
 
luenbo:
要具体看代码和日志才能帮助你。
  谢谢楼主。。帮忙看看了。 

 

 


 
这是我测试的结果
  测试时候有些亏损单不能按要求平掉
Mark_dai:
  谢谢楼主。。帮忙看看了。 

 

 


133错误代码表示没有允许EA交易。

看看EA是否为笑脸。

 

 
luenbo:

133错误代码表示没有允许EA交易。

看看EA是否为笑脸。

 

  不是的，这是基本设置我知道，日志里报错：

2014.06.24 09:38:15.113 '705258560': trading by experts is prohibited

2014.06.24 09:38:15.113 '705258560': trading by experts is prohibited

2014.06.24 09:38:15.113 '705258560': trading by experts is prohibited

2014.06.24 09:38:14.366 '705258560': trading by experts is prohibited

2014.06.24 09:38:14.366 '705258560': trading by experts is prohibited

2014.06.24 09:37:08.452 Automated trading enabled

2014.06.24 09:37:01.109 Expert EURUSD30 XAUUSD,M1: loaded successfully

 

我在调试里有一条报警信息。是反馈值接受，我赋值后满足条件的时候都不激活交易了。 

 void send_orderclose(int closeorder_id,double closeorderprice,int closeorderslippage,color setcolor)

 {

      

      bool backorderclose;     

     这条````〉 OrderSelect(closeorder_id, SELECT_BY_TICKET) ;//报错return value of 'OrderSelect' should be checked EURUSD30.mq4 334 7


      backorderclose=OrderClose(closeorder_id,OrderLots(),closeorderprice,closeorderslippage,setcolor);          

      

     if(backorderclose==true) closeadd=0;

     

      if(backorderclose==false)

      {     

      closeadd++ ;

      if(closeadd>5) 

         {

            Alert("自动平仓编号为"+closeorder_id+"的订单，可能存在网络或服务器问题，已平仓多次失败。请手动平仓。");          

         }

      }

 }

 

那个警告只是说你应该检查一下orderselect()的返回值。

133错误，问问你的经纪商，可能他不支持EA交易。

 
知道了谢谢。
 

2014.06.24 09:38:15.113 '705258560': trading by experts is prohibited

日志说得很清楚了...
