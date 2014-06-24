求助EA 在貨幣上運行不能成交。
要具体看代码和日志才能帮助你。
2014.06.24 07:08:00.523 EURUSD30 XAUUSD,M1: 沽单入失败: 133 2014.06.24 06:46:23.872 EURUSD30 XAUUSD,M1: initialized
谢谢楼主。。帮忙看看了。
2014.06.24 07:12:26.343 EURUSD30 XAUUSD,M1: 买入失败: 133
133错误代码表示没有允许EA交易。
看看EA是否为笑脸。
不是的，这是基本设置我知道，日志里报错：
2014.06.24 09:38:15.113 '705258560': trading by experts is prohibited
2014.06.24 09:37:08.452 Automated trading enabled
2014.06.24 09:37:01.109 Expert EURUSD30 XAUUSD,M1: loaded successfully
我在调试里有一条报警信息。是反馈值接受，我赋值后满足条件的时候都不激活交易了。
void send_orderclose(int closeorder_id,double closeorderprice,int closeorderslippage,color setcolor)
{
bool backorderclose;
这条````〉 OrderSelect(closeorder_id, SELECT_BY_TICKET) ;//报错return value of 'OrderSelect' should be checked EURUSD30.mq4 334 7
backorderclose=OrderClose(closeorder_id,OrderLots(),closeorderprice,closeorderslippage,setcolor);
if(backorderclose==true) closeadd=0;
if(backorderclose==false)
{
closeadd++ ;
if(closeadd>5)
{
Alert("自动平仓编号为"+closeorder_id+"的订单，可能存在网络或服务器问题，已平仓多次失败。请手动平仓。");
}
}
}
那个警告只是说你应该检查一下orderselect()的返回值。
133错误，问问你的经纪商，可能他不支持EA交易。
2014.06.24 09:38:15.113 '705258560': trading by experts is prohibited日志说得很清楚了...
我測試歷史數據的時候有成交記錄，成功開單平單。
在貨幣運行是，達到條件在EA報告里就滾動出現“買入失敗” 沽單失敗“