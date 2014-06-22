磅美下周中短线开盘趋势 新评论 gang xie 2014.06.21 08:30 的MetaTrader交易平台截图 英镑兑美元。，H4，2014年6月21日 AETOS资本集团私人有限公司，MetaTrader4，真正的实盘 gang xie 2014.06.21 14:31 #1 磅美是继续高走还是 破位转到1.7以下区间，看能否企稳箱体之上 gang xie 2014.06.21 14:42 #2 看磅美5M图就可以操作短线 甚至中线，看破位 yangguangli 2014.06.21 16:13 #3 分析思路清晰，不错 zhiyong qiu 2014.06.22 12:51 #4 结果是肯定的。破位。磅日会到141或者140 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
的MetaTrader交易平台截图
英镑兑美元。，H4，2014年6月21日
AETOS资本集团私人有限公司，MetaTrader4，真正的实盘