磅美下周中短线开盘趋势

新评论
 

的MetaTrader交易平台截图

英镑兑美元。，H4，2014年6月21日

AETOS资本集团私人有限公司，MetaTrader4，真正的实盘

英镑兑美元。，H4，2014年6月21日，AETOS资本集团私人有限公司，MetaTrader的4，真正的


 
磅美是继续高走还是 破位转到1.7以下区间，看能否企稳箱体之上
 

磅美5M

看磅美5M图就可以操作短线 甚至中线，看破位 

 

分析思路清晰，不错

 
结果是肯定的。破位。磅日会到141或者140
新评论