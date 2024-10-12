关于MT5无法连接交易服务器的问题，初步判断是网络提供商的原因。
目前在同一电脑上测试了不同的网络环境，我个人是在家里的宽带上面，多台电脑的MT5客户端都无法连接交易服务器；但是如果换上手机热点用电脑连接，可以正常使用，所以初步判断是网络提供商的原因。
该方法只能暂时解决问题
问题的根源应该还是出在MT5客户端上面
Jiamin Huang:
非常感谢，困扰我很长时间的问题终于解决了。
请问 我是能连接，但是经常断线不稳定，有时断线了半天连不上。但是用手机热点就没问题，这个怎么解决呢