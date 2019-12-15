如何精确判断 均线相交的金叉和死叉
附近中的图片前面的2种开多,和开空信号都完整解决, 但是在 2019-11-29 16:30 的时候, 出现了金叉, 并没有判断到呢? 上面的图是30 分钟的k 线图
s32967326:
网上 找了 均线判断金叉和死叉的指标, 发现 有些金叉和死叉无法判断到. 这个该怎么优化呢 ?
下面是MT5 的具体指标代码:
没理解你所说的 没有判断到什么意思 你得程序运行是这个样子 ，原有程序没有 up、down 箭头语句是吗？ 加上两句就是上图这样，你是要这样吗？另你的绘图缓冲区定义的通道序列是胡乱的重新给你 对应通道后代码如下：
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 5//定义5个画线位置 #property indicator_plots 5 //画5条线 //---- plot long55 #property indicator_label1 "long55" //这条线的名称 #property indicator_type1 DRAW_LINE //这条线的类型是线性 #property indicator_color1 clrAqua //这条线的颜色 #property indicator_style1 STYLE_SOLID //这条线是实线 #property indicator_width1 1 //这条线的宽度是1 //---- plot long #property indicator_label2 "long" //这条线的名称 #property indicator_type2 DRAW_LINE //这条线的类型是线性 #property indicator_color2 clrRed //这条线的颜色 #property indicator_style2 STYLE_SOLID //这条线是实线 #property indicator_width2 1 //这条线的宽度是1 //---- plot small #property indicator_label3 "small" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrYellow #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 //---- plot up #property indicator_label4 "up" #property indicator_type4 DRAW_ARROW //这里我们要画箭头 #property indicator_color4 clrWhite #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 3 //---- plot down #property indicator_label5 "down" #property indicator_type5 DRAW_ARROW #property indicator_color5 clrMagenta #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 3 //--- indicator buffers double long55Buffer[]; //(也就是上面图中我们输入的画线是long的时候，这里就会产生一个longBuffer[]数组) double longBuffer[]; //同上 double smallBuffer[]; //同上 double upBuffer[]; //同上 double downBuffer[]; //同上 //--- input parameters int long55_handle; //这里定义短周期均线的句柄，有了句柄，以后就可以做相关的操作。 int longma_handle; //这里定义长周期均线的句柄，有了句柄，以后就可以做相关的操作。 int smallma_handle; //这里定义短周期均线的句柄，有了句柄，以后就可以做相关的操作。 input ulong m_magic = 382418976; // magic number input int StartHour = 3; // 挂单的开始时间 input int EndHour = 18; // 挂单的结束时间 input int long55 = 55; input int longma = 10; //长均线周期(也就是上面图中我们输入的) input int smallma = 5; //短均线周期(也就是上面图中我们输入的) int OnInit() { //--- indicator buffers mapping //--- 指标缓冲区映射关系 SetIndexBuffer(0,long55Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,longBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,smallBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,upBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,downBuffer,INDICATOR_DATA); //PlotIndexSetInteger(3,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_ARROW); //PlotIndexSetInteger(4,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_ARROW); PlotIndexSetInteger(3,PLOT_ARROW,1001); //箭头类型是1001号箭头 PlotIndexSetInteger(4,PLOT_ARROW,1002); //箭头类型是1002号箭头 long55_handle=iMA(Symbol(),0,long55,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); //初始化短周期均线函数 longma_handle=iMA(Symbol(),0,longma,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); //初始化长周期均线函数 smallma_handle=iMA(Symbol(),0,smallma,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); //初始化短周期均线函数 return(0); } int OnCalculate(const int rates_total, // 当前图表上的柱数量 const int prev_calculated, //本根K线前一根K线的序号，通常来说prev_calculated=rates_total-1 指标已计算的柱数量 const datetime& time[], //存储所有K线的时间数组 const double& open[], //存储所有K线的开盘价数组 const double& high[], //存储所有K线的最高价数组 const double& low[], //存储所有K线的最低价数组 const double& close[], //存储所有K线的收盘价数组 const long& tick_volume[], // 跳动量 const long& volume[], // 交易量 const int& spread[] // 点差值 ) { int ma55long=CopyBuffer(long55_handle,0,0,rates_total,long55Buffer); // 55 日均线 int malong =CopyBuffer(longma_handle,0,0,rates_total,longBuffer); // 10 日均线 int masmall =CopyBuffer(smallma_handle,0,0,rates_total,smallBuffer); // 5 日均线 double bid = SymbolInfoDouble( Symbol() ,SYMBOL_BID); double ask = SymbolInfoDouble( Symbol() ,SYMBOL_ASK); MqlTick last_tick; MqlDateTime dt; TimeCurrent(dt); for(int i = 1; i<rates_total; i++) { double highP = high[i]; double lowP = low[i]; double openP = open[i]; double closeP = close[i]; MqlTick last_tick; // 账户 SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick); bool preLong55for5Result_ge = long55Buffer[i-1] > smallBuffer[i-1];// 55 线日线大于于 5 日线 bool thisLong55for5Result_lt = long55Buffer[i] < smallBuffer[i];// 55 线日线小于 5 日线 bool preLong55For10Result_ge = long55Buffer[i-1] > longBuffer[i-1]; // 55 线日线大于 10 日线 bool thisLong55For10Result_lt = long55Buffer[i] < longBuffer[i];// 55 线日线小于 10 日线 if((preLong55for5Result_ge && thisLong55for5Result_lt)||(preLong55For10Result_ge && thisLong55For10Result_lt) ) { if(i== prev_calculated) { string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线,或者10日上穿55日均线,看多信号. 当前买价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.ask,close[i]); sendNotice(eS); } upBuffer[i]=long55Buffer[i]; } bool preLong55for5Result_le = (long55Buffer[i-1] < smallBuffer[i-1] ); // 55 日均线 小于 5 日线 bool thisLong55for5Result_mt = long55Buffer[i] > smallBuffer[i];// 55 日均线 大于 5 日线 bool preLong55for10Result_le = long55Buffer[i-1] < longBuffer[i-1]; // 55 日均线 小于 10 日线 bool thisLong55for5Result10_mt = long55Buffer[i] > long55Buffer[i]; // 55 日均线 大于 10 日线 if( (preLong55for5Result_le && thisLong55for5Result_mt )||(preLong55for10Result_le && thisLong55for5Result10_mt ) ) { if(i== prev_calculated) { // bool isF = false; // 1.2 - 0.5 // if((closeP - lowP) > (openP - closeP)){ // isF = true; // } string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线,或者10日下穿55日均线,看空信号. 当前卖价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.bid,close[i]); sendNotice(eS); } downBuffer[i]=long55Buffer[i]; } } return(rates_total); } int sendNotice(string tmpEs){ printf(tmpEs); //Alert(tmpEs); //SendMail(tmpEs,"1"); //SendNotification(tmpEs); return 1; } void getFloatSpread() { //--- 从交易品种属性获得点差 bool spreadfloat=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD_FLOAT); string comm=StringFormat("Spread %s = %I64d points\r\n", spreadfloat?"floating":"fixed", SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)); //--- 现在自己计算点差 double ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); double bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); double spread=ask-bid; int spread_points=(int)MathRound(spread / SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT)); comm=comm+"Calculated spread = "+(string)spread_points+" points"; Comment(comm); }
Mars Yuan:我给你一张图和 一份新的代码
新修正的代码 白银 在 2019-11-29 16:30 的时候, 出现了金叉可以判断的出来，你是说为什么没在16：30 而是在17：00才判断是吗？还是 说为什么没出现5、10周期均线双金叉的双箭头吗？
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 5 //定义5个画线位置 #property indicator_plots 5 //画5条线 input ulong m_magic = 382418976; // magic number // 移动平均线交叉 - MetaTrader 5EA https://www.mql5.com/zh/code/21515 #include <Trade\AccountInfo.mqh> #include<Trade\SymbolInfo.mqh> #include<Trade\Trade.mqh> //--- 执行交易操作的对象 CTrade trade; input int StartHour = 3; // 挂单的开始时间 input int EndHour = 18; // 挂单的结束时间 //---- plot long #property indicator_label5 "long55" //这条线的名称 #property indicator_type5 DRAW_LINE //这条线的类型是线性 #property indicator_color5 clrAqua //这条线的颜色 #property indicator_style5 STYLE_SOLID //这条线是实线 #property indicator_width5 3 //这条线的宽度是1 //---- plot long #property indicator_label1 "long" //这条线的名称 #property indicator_type1 DRAW_LINE //这条线的类型是线性 #property indicator_color1 Red //这条线的颜色 #property indicator_style1 STYLE_SOLID //这条线是实线 #property indicator_width1 2 //这条线的宽度是1 //---- plot small #property indicator_label2 "small" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Yellow #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 2 //---- plot up #property indicator_label3 "up" #property indicator_type3 DRAW_ARROW //这里我们要画箭头 #property indicator_color3 White #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 //---- plot down #property indicator_label4 "down" #property indicator_type4 DRAW_ARROW #property indicator_color4 MediumBlue #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 1 //--- input parameters input int long55 = 55; input int longma = 10; //长均线周期(也就是上面图中我们输入的) input int smallma = 5; //短均线周期(也就是上面图中我们输入的) //--- indicator buffers double longBuffer[]; //(也就是上面图中我们输入的画线是long的时候，这里就会产生一个longBuffer[]数组) double smallBuffer[]; //同上 double long55Buffer[]; //同上 double upBuffer[]; //同上 double downBuffer[]; //同上 int longma_handle; //这里定义长周期均线的句柄，有了句柄，以后就可以做相关的操作。 int smallma_handle; //这里定义短周期均线的句柄，有了句柄，以后就可以做相关的操作。 int long55_handle; //这里定义短周期均线的句柄，有了句柄，以后就可以做相关的操作。 int OnInit() { SetIndexBuffer(0,longBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,smallBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,upBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,downBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,long55Buffer,INDICATOR_DATA); // PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_ARROW); //PlotIndexSetInteger(3,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_ARROW); PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,1001); //箭头类型是1001号箭头 PlotIndexSetInteger(3,PLOT_ARROW,1002); //箭头类型是1002号箭头 longma_handle=iMA(Symbol(),0,longma,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); //初始化长周期均线函数 smallma_handle=iMA(Symbol(),0,smallma,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); //初始化短周期均线函数 long55_handle=iMA(Symbol(),0,long55,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); //初始化短周期均线函数 return(0); } int OnCalculate(const int rates_total, // 当前图表上的柱数量 const int prev_calculated, //本根K线前一根K线的序号，通常来说prev_calculated=rates_total-1 指标已计算的柱数量 const datetime& time[], //存储所有K线的时间数组 const double& open[], //存储所有K线的开盘价数组 const double& high[], //存储所有K线的最高价数组 const double& low[], //存储所有K线的最低价数组 const double& close[], //存储所有K线的收盘价数组 const long& tick_volume[], // 跳动量 const long& volume[], // 交易量 const int& spread[] // 点差值 ) { int malong=CopyBuffer(longma_handle,0,0,rates_total,longBuffer); // 10 日均线 int masmall=CopyBuffer(smallma_handle,0,0,rates_total,smallBuffer); // 5 日均线 int ma55long=CopyBuffer(long55_handle,0,0,rates_total,long55Buffer); // 55 日均线 double bid = SymbolInfoDouble( Symbol() ,SYMBOL_BID); double ask = SymbolInfoDouble( Symbol() ,SYMBOL_ASK); MqlTick last_tick; MqlDateTime dt; TimeCurrent(dt); if( (dt.hour >= StartHour && dt.hour < EndHour)){ for(int i = 1; i<rates_total; i++) { double highP = high[i]; double lowP = low[i]; double openP = open[i]; double closeP = close[i]; MqlTick last_tick; // 账户 SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick); bool preLong55for5Result_ge = long55Buffer[i-1] > smallBuffer[i-1]; bool thisLong55for5Result_lt = long55Buffer[i] < smallBuffer[i]; bool preLong55For10Result_ge = long55Buffer[i-1] > longBuffer[i-1]; bool thisLong55For10Result_lt = long55Buffer[i] < longBuffer[i]; if( (preLong55for5Result_ge && thisLong55for5Result_lt) ){ // 5 日线大于 55 日线,那么5 日线必然大于 10 日均线 if(i== prev_calculated){ string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线上穿55日均线,看多信号. 当前买价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.ask,close[i]); sendNotice(eS,1,Symbol()); } } if((preLong55For10Result_ge && thisLong55For10Result_lt)){ if(i== prev_calculated){ string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 10日线上穿55日均线,看多信号. 当前买价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.ask,close[i]); sendNotice(eS,1,Symbol()); } } bool preLong55for5Result_le = (long55Buffer[i-1] < smallBuffer[i-1] ); bool thisLong55for5Result_mt = long55Buffer[i] > smallBuffer[i]; bool preLong55for10Result_le = long55Buffer[i-1] < longBuffer[i-1]; bool thisLong55for5Result10_mt = long55Buffer[i] > long55Buffer[i]; if( (preLong55for5Result_le && thisLong55for5Result_mt ) ){ if(i== prev_calculated){ bool isF = false; // 1.2 - 0.5 if((closeP - lowP) > (openP - closeP)){ isF = true; } string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线下穿55日均线,看空信号. 当前卖价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.bid,close[i]); sendNotice(eS,2,Symbol()); } } if(preLong55for10Result_le && thisLong55for5Result10_mt ){ if(i== prev_calculated){ bool isF = false; // 1.2 - 0.5 if((closeP - lowP) > (openP - closeP)){ isF = true; } string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 10日线下穿55日均线,看空信号. 当前卖价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.bid,close[i]); sendNotice(eS,2,Symbol()); } } if((longBuffer[i-1] > smallBuffer[i-1]) && (longBuffer[i] <= smallBuffer[i])) { upBuffer[i]=longBuffer[i]; if( i == prev_calculated ){ string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线上穿10日均线,看多信号. 当前卖价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.ask,close[i]); //sendNotice(eS); if(smallBuffer[i] > long55Buffer[i]){ // close[i] string tmpEs = StringFormat(eS+",%s","并且在收盘价格在55日均线上方"); sendNotice(tmpEs,1,Symbol()); upBuffer[i]=long55Buffer[i];//在金叉处画上白色箭头 } } } if((longBuffer[i-1] < smallBuffer[i-1])&&(longBuffer[i] >= smallBuffer[i])) { //判断两均线产生了死叉 if( i == prev_calculated ){ string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线下穿10日均线,看空信号. 当前卖价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.bid,close[i]); //sendNotice(eS); if(smallBuffer[i] < long55Buffer[i]){ string tmpEs = StringFormat(eS+",%s","并且在收盘价格在55日均线下方"); sendNotice(tmpEs,2,Symbol()); downBuffer[i]=long55Buffer[i]; } } downBuffer[i]=longBuffer[i]; } } } return(rates_total); } int sendNotice(string tmpEs,int orderType,string symbol){ printf(tmpEs); //Alert(tmpEs); //SendMail(tmpEs,"1"); //SendNotification(tmpEs); return 1; } void getFloatSpread() { //--- 从交易品种属性获得点差 bool spreadfloat=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD_FLOAT); string comm=StringFormat("Spread %s = %I64d points\r\n", spreadfloat?"floating":"fixed", SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)); //--- 现在自己计算点差 double ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); double bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); double spread=ask-bid; int spread_points=(int)MathRound(spread / SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT)); comm=comm+"Calculated spread = "+(string)spread_points+" points"; Comment(comm); } //--- 买入的例子 //+------------------------------------------------------------------+ //| 在当前交易对象上买入指定大小的量 | //+------------------------------------------------------------------+ void BuySample1() { //--- 1. 在当前交易对象上进行买入的例子 if(!trade.Buy(0.1)) { //--- 报错信息 Print("Buy() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Buy() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); } //--- }图里面 , 当 黄金 2019-12-03 9:30 的时候 5 日和10日线金叉, 没有发出做多信号. 能帮我找找原因吗?
附加的文件：
bbs_ku.png 323 kb
s32967326:
我给你一张图和 一份新的代码 图里面 , 当 黄金 2019-12-03 9:30 的时候 5 日和10日线金叉, 没有发出做多信号. 能帮我找找原因吗?
我给你一张图和 一份新的代码 图里面 , 当 黄金 2019-12-03 9:30 的时候 5 日和10日线金叉, 没有发出做多信号. 能帮我找找原因吗?
天啊 你是一直在长时间编程，休息一下；我看你是在你最初代码打补丁，静下心 仔细对比每一行代码，你的绘图缓存变量和通道的次序混乱，你的金叉死叉内部判断逻辑和箭头标明的语句位置逻辑也乱.. 因此就出莫名其妙问题...稍加整理顺序 12月3日9：30的金叉很清晰啊！！！
#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 5 //定义5个画线位置 #property indicator_plots 5 //画5条线 // 移动平均线交叉 - MetaTrader 5EA https://www.mql5.com/zh/code/21515 #include <Trade\AccountInfo.mqh> #include<Trade\SymbolInfo.mqh> #include<Trade\Trade.mqh> //--- 执行交易操作的对象 CTrade trade; //---- plot long55 #property indicator_label1 "long55" //这条线的名称 #property indicator_type1 DRAW_LINE //这条线的类型是线性 #property indicator_color1 clrAqua //这条线的颜色 #property indicator_style1 STYLE_SOLID //这条线是实线 #property indicator_width1 1 //这条线的宽度是1 //---- plot long #property indicator_label2 "long" //这条线的名称 #property indicator_type2 DRAW_LINE //这条线的类型是线性 #property indicator_color2 clrRed //这条线的颜色 #property indicator_style2 STYLE_SOLID //这条线是实线 #property indicator_width2 1 //这条线的宽度是1 //---- plot small #property indicator_label3 "small" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrYellow #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 //---- plot up #property indicator_label4 "up" #property indicator_type4 DRAW_ARROW //这里我们要画箭头 #property indicator_color4 clrWhite #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 3 //---- plot down #property indicator_label5 "down" #property indicator_type5 DRAW_ARROW #property indicator_color5 clrMagenta #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 3 //--- indicator buffers double long55Buffer[]; //(也就是上面图中我们输入的画线是long的时候，这里就会产生一个longBuffer[]数组) double longBuffer[]; //同上 double smallBuffer[]; //同上 double upBuffer[]; //同上 double downBuffer[]; //同上 //--- input parameters int long55_handle; //这里定义短周期均线的句柄，有了句柄，以后就可以做相关的操作。 int longma_handle; //这里定义长周期均线的句柄，有了句柄，以后就可以做相关的操作。 int smallma_handle; //这里定义短周期均线的句柄，有了句柄，以后就可以做相关的操作。 input ulong m_magic = 382418976; // magic number input int StartHour = 3; // 挂单的开始时间 input int EndHour = 18; // 挂单的结束时间 input int long55 = 55; input int longma = 10; //长均线周期(也就是上面图中我们输入的) input int smallma = 5; //短均线周期(也就是上面图中我们输入的) int OnInit() { //--- indicator buffers mapping //--- 指标缓冲区映射关系 SetIndexBuffer(0,long55Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,longBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,smallBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,upBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,downBuffer,INDICATOR_DATA); //PlotIndexSetInteger(3,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_ARROW); //PlotIndexSetInteger(4,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_ARROW); PlotIndexSetInteger(3,PLOT_ARROW,1001); //箭头类型是1001号箭头 PlotIndexSetInteger(4,PLOT_ARROW,1002); //箭头类型是1002号箭头 long55_handle=iMA(Symbol(),0,long55,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE); //初始化短周期均线函数 longma_handle=iMA(Symbol(),0,longma,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); //初始化长周期均线函数 smallma_handle=iMA(Symbol(),0,smallma,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); //初始化短周期均线函数 return(0); } int OnCalculate(const int rates_total, // 当前图表上的柱数量 const int prev_calculated, //本根K线前一根K线的序号，通常来说prev_calculated=rates_total-1 指标已计算的柱数量 const datetime& time[], //存储所有K线的时间数组 const double& open[], //存储所有K线的开盘价数组 const double& high[], //存储所有K线的最高价数组 const double& low[], //存储所有K线的最低价数组 const double& close[], //存储所有K线的收盘价数组 const long& tick_volume[], // 跳动量 const long& volume[], // 交易量 const int& spread[] // 点差值 ) { int malong=CopyBuffer(longma_handle,0,0,rates_total,longBuffer); // 10 日均线 int masmall=CopyBuffer(smallma_handle,0,0,rates_total,smallBuffer); // 5 日均线 int ma55long=CopyBuffer(long55_handle,0,0,rates_total,long55Buffer); // 55 日均线 double bid = SymbolInfoDouble( Symbol() ,SYMBOL_BID); double ask = SymbolInfoDouble( Symbol() ,SYMBOL_ASK); MqlTick last_tick; MqlDateTime dt; TimeCurrent(dt); if( (dt.hour >= StartHour && dt.hour < EndHour)) { for(int i = 1; i<rates_total; i++) { double highP = high[i]; double lowP = low[i]; double openP = open[i]; double closeP = close[i]; MqlTick last_tick; // 账户 SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick); bool preLong55for5Result_ge = long55Buffer[i-1] > smallBuffer[i-1];//------5周期对55周期金叉 bool thisLong55for5Result_lt = long55Buffer[i] < smallBuffer[i]; bool preLong55For10Result_ge = long55Buffer[i-1] > longBuffer[i-1];//------10周期对55周期金叉 bool thisLong55For10Result_lt = long55Buffer[i] < longBuffer[i]; if((preLong55for5Result_ge && thisLong55for5Result_lt) ) //------5周期对55周期发生金叉 { //upBuffer[i]=long55Buffer[i]; //在金叉处画白色上箭头 if(i== prev_calculated) { string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线上穿55日均线,看多信号. 当前买价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.ask,close[i]); sendNotice(eS,1,Symbol()); } } if((preLong55For10Result_ge && thisLong55For10Result_lt))//------10周期对55周期发生金叉 { // upBuffer[i]=long55Buffer[i]; //在金叉处画白色上箭头 if(i== prev_calculated) { string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 10日线上穿55日均线,看多信号. 当前买价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.ask,close[i]); sendNotice(eS,1,Symbol()); } } bool preLong55for5Result_le = (long55Buffer[i-1] < smallBuffer[i-1] );//------5周期对55周期死叉 bool thisLong55for5Result_mt = long55Buffer[i] > smallBuffer[i]; bool preLong55for10Result_le = long55Buffer[i-1] < longBuffer[i-1];//------10周期对55周期死叉 bool thisLong55for5Result10_mt = long55Buffer[i] > long55Buffer[i]; if( (preLong55for5Result_le && thisLong55for5Result_mt ) )//------5周期对55周期发生死叉 { //downBuffer[i]=long55Buffer[i];//在死叉处画上粉色下白色箭头 if(i== prev_calculated) { bool isF = false; // 1.2 - 0.5 if((closeP - lowP) > (openP - closeP)){ isF = true; } string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线下穿55日均线,看空信号. 当前卖价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.bid,close[i]); sendNotice(eS,2,Symbol()); } } if(preLong55for10Result_le && thisLong55for5Result10_mt )//------10周期对55周期发生死叉 { //downBuffer[i]=long55Buffer[i];//在死叉处画上粉色下白色箭头 if(i== prev_calculated) { bool isF = false; // 1.2 - 0.5 if((closeP - lowP) > (openP - closeP)){ isF = true; } string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 10日线下穿55日均线,看空信号. 当前卖价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.bid,close[i]); sendNotice(eS,2,Symbol()); } } if((longBuffer[i-1] > smallBuffer[i-1]) && (longBuffer[i] <= smallBuffer[i])) //------5周期对10周期发生金叉 { upBuffer[i]=longBuffer[i]; //在金叉处画白色上箭头 if( i == prev_calculated ) { string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线上穿10日均线,看多信号. 当前卖价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.ask,close[i]); //sendNotice(eS); if(smallBuffer[i] > long55Buffer[i]) { // close[i] string tmpEs = StringFormat(eS+",%s","并且在收盘价格在55日均线上方"); sendNotice(tmpEs,1,Symbol()); //upBuffer[i]=longBuffer[i]; } } } if((longBuffer[i-1] < smallBuffer[i-1])&&(longBuffer[i] >= smallBuffer[i])) //------5周期对10周期发生死叉 { downBuffer[i]=longBuffer[i]; //在死叉处画上粉色下白色箭头 if( i == prev_calculated ) { string eS=StringFormat("Time: %s,品种: %s, 5日线下穿10日均线,看空信号. 当前卖价: %f ,收盘价格: %f ", TimeLocal(),Symbol(),last_tick.bid,close[i]); //sendNotice(eS); if(smallBuffer[i] < long55Buffer[i]) { string tmpEs = StringFormat(eS+",%s","并且在收盘价格在55日均线下方"); sendNotice(tmpEs,2,Symbol()); //downBuffer[i]=long55Buffer[i]; } } } } } return(rates_total); } int sendNotice(string tmpEs,int orderType,string symbol){ printf(tmpEs); //Alert(tmpEs); //SendMail(tmpEs,"1"); //SendNotification(tmpEs); return 1; } void getFloatSpread() { //--- 从交易品种属性获得点差 bool spreadfloat=SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD_FLOAT); string comm=StringFormat("Spread %s = %I64d points\r\n", spreadfloat?"floating":"fixed", SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD)); //--- 现在自己计算点差 double ask=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); double bid=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); double spread=ask-bid; int spread_points=(int)MathRound(spread / SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT)); comm=comm+"Calculated spread = "+(string)spread_points+" points"; Comment(comm); } //--- 买入的例子 //+------------------------------------------------------------------+ //| 在当前交易对象上买入指定大小的量 | //+------------------------------------------------------------------+ void BuySample1() { //--- 1. 在当前交易对象上进行买入的例子 if(!trade.Buy(0.1)) { //--- 报错信息 Print("Buy() method failed. Return code=",trade.ResultRetcode(), ". Code description: ",trade.ResultRetcodeDescription()); } else { Print("Buy() method executed successfully. Return code=",trade.ResultRetcode(), " (",trade.ResultRetcodeDescription(),")"); } //--- }
Mars Yuan:我的意思是有金叉出现,为什么没有 i== prev_calculated 这个判断没有通过, 这个是奇怪的地方. 刚才debug 的时候, 发现 rates_total 有时候总是和prev_calculated, 相等,那么i 在for循环中小于rates_total, 那么 i == prev_calculated 就不成立, 不知道这中情况是MT5的数据问题, 还是其他的问题.
天啊 你是一直在长时间编程，休息一下；我看你是在你最初代码打补丁，静下心 仔细对比每一行代码，你的绘图缓存变量和通道的次序混乱，你的金叉死叉内部判断逻辑和箭头标明的语句位置逻辑也乱.. 因此就出莫名其妙问题...稍加整理顺序 12月3日9：30的金叉很清晰啊！！！
s32967326:第一次产生新bar时，rates_total = prev_calculated +1； 其他时间rates_total = prev_calculated.
我的意思是有金叉出现,为什么没有 i== prev_calculated 这个判断没有通过, 这个是奇怪的地方. 刚才debug 的时候, 发现 rates_total 有时候总是和prev_calculated, 相等,那么i 就用户按小于rates_total, 那么 i == prev_calculated 就不成立, 不知道这中情况是MT5的数据问题, 还是其他的问题.
我的意思是有金叉出现,为什么没有 i== prev_calculated 这个判断没有通过, 这个是奇怪的地方. 刚才debug 的时候, 发现 rates_total 有时候总是和prev_calculated, 相等,那么i 就用户按小于rates_total, 那么 i == prev_calculated 就不成立, 不知道这中情况是MT5的数据问题, 还是其他的问题.
simons Luo:我刚好也在研究这个均线策略。
第一次产生新bar时，rates_total = prev_calculated +1； 其他时间rates_total = prev_calculated.
第一次产生新bar时，rates_total = prev_calculated +1； 其他时间rates_total = prev_calculated.
simons Luo:
第一次产生新bar时，rates_total = prev_calculated +1； 其他时间rates_total = prev_calculated.
第一次产生新bar时，rates_total = prev_calculated +1； 其他时间rates_total = prev_calculated.
啊.. 原来如此, 你有解决的方法没有?
我还在研究中，到时我发消息到你的ID通知你
网上 找了 均线判断金叉和死叉的指标, 发现 有些金叉和死叉无法判断到. 这个该怎么优化呢 ?
下面是MT5 的具体指标代码: