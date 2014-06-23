跟的一个信号，信号提供者的单子现在无持仓，我的还留有一单。
查了他的历史记录那一单他已经平了，我的还在亏钱持仓，这是怎么回事？如何解决。
看看日志里面，对方平仓时的信号有没有同步过来，报什么错误。
luenbo:
看不太懂，用翻译工具翻译了一下，大概说是这一单收盘失败。
这单今天中午自己给平了。日志是这样的：
2014.06.20 11:23:27.387 '83875': Signal - position [#7558748 buy 0.10 XAUUSD at 1321.76] does not exist on signal provider account, trying to close
翻译说是 信号位置[ # 7558748购买0.10现货黄金在1321.76 ]不存在信号提供商帐户，试图关闭，然后自己平了。
版主是平台原因还是信号原因？
2014.06.20 11:23:27.387 系统检测到信号提供者帐户中没有了相应持仓，因此订阅者这侧也平仓了。
但从5点多的日志看，当时系统就请求平仓了，可是平台报"市场关闭"，因此平仓请求失败。这个最好问问你的经纪商什么情况了。
luenbo:而且还有一个问题，我跟的这个信号最近一直在抗单子，昨天遇见一波大行情，信号提供者的单子打回到抗单子之前的水平，我的反而仍然亏40%左右，查了下交易记录，我的单子和他的很多进仓平仓点位都不一样，这是平台滑点原因吗？
fantasy2018:相差多少呢？原因可能有平台滑点、经纪商服务器响应速度等。
你与对方的经纪商不同，这是出现各种问题的原因
luenbo:查了下信号页面的的滑移那一栏，我的平台服务器滑移是14.52*587，颜色是用红色标示出来的，应该是滑点造成的损失，我想问问滑点多少之类可以接受，绿色的就可以用吗？
当然滑点越小越好啦，不同经纪商再滑点方面相差很大。你说的红色绿色我不知道什么意思，你截个图？