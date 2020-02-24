macd自动搜寻背离的指标

有自动搜寻所有货币对的macd背离指标没有啊？比如选择4小时，指标会自动搜索出所有货币对4小时的macd背离成立的货币对。哪里有呢?

 
ZhiJun Zhang:

这是自定义指标，需要可M我。 MACD背离

 
Lin Luo:

可以给我一份吗？谢谢
 
这个是送的吗？
 
wuyuehou:
ZhiJun Zhang:

切换到英文页面，搜索：macd divergence
