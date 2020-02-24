macd自动搜寻背离的指标 新评论 ZhiJun Zhang 2019.12.07 08:30 有自动搜寻所有货币对的macd背离指标没有啊？比如选择4小时，指标会自动搜索出所有货币对4小时的macd背离成立的货币对。哪里有呢? Lin Luo 2019.12.11 10:24 #1 ZhiJun Zhang: 有自动搜寻所有货币对的macd背离指标没有啊？比如选择4小时，指标会自动搜索出所有货币对4小时的macd背离成立的货币对。哪里有呢? 这是自定义指标，需要可M我。 wuyuehou 2019.12.22 16:15 #2 Lin Luo: 这是自定义指标，需要可M我。 可以给我一份吗？谢谢 Wt18629016527 2020.01.21 09:00 #3 这个是送的吗？ Wt18629016527 2020.01.21 09:35 #4 wuyuehou: 可以给我一份吗？谢谢 可以给我一份吗？谢谢 Li Bo 2020.02.24 14:55 #5 ZhiJun Zhang: 有自动搜寻所有货币对的macd背离指标没有啊？比如选择4小时，指标会自动搜索出所有货币对4小时的macd背离成立的货币对。哪里有呢?切换到英文页面，搜索：macd divergence 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
