有什么平台或者软件可以像这个图 看实时成交量
外汇中的成交量并不是真实的成交量，只是代表时间段内价格（tick price）变化的次数，即所谓的tick volume，不同的经纪商这个“量”也不同。
不清楚你的图上的实时成交量指的是什么。
luenbo:知道每个经纪商所统计的量只限于自己平台的交易量 上面这个图是黄金持续合约的实时成交量（是不是他们能汇总到各个经纪商的总交易量？） 在昨晚的那波行情 出现瞬间的大合约 这图是我从其他网站看到的 不知道这图的真正来源 有什么样的机构或者某银行能汇总到这样的数据
Riverzc:补充一个 图的背景上有这么一排字“Gold continuous contract [AUG14]” 这图是黄金八月十四号的期货合约？ 如果是的话 期货合约和MT4这类的实时交易有什么不同？
freezing1026:这类似于每个经纪商所统计的量只限于自己平台的交易量，而我那个图里显示的交易量应该是各个交易商的交易量 的汇总
你说的实时成交量意思就是单位之间内的多空持仓量吗？你可以查看一些行情分析软件的均量线指标MV
还有个双向持仓量指标
可以下载一个国内的赢顺行情分析系统或者博弈大师
