volumes指标求助 请高手指教

新评论
 

能否做一个volumes 指标的颜色按照K线的阳线和阴线来区分 而不是现在的什么价值上升和价值下降区分 

我的需求是上方K线颜色和下方对应的volumes柱体颜色相同 就像股票软件里的vol的颜色和K线同步那样

本人没学过编程 实在是没法自己实现这一目标 所以在此求助各路高手 希望诸位高人能给予帮助 谢谢！

 
gao2019:

能否做一个volumes 指标的颜色按照K线的阳线和阴线来区分 而不是现在的什么价值上升和价值下降区分 

我的需求是上方K线颜色和下方对应的volumes柱体颜色相同 就像股票软件里的vol的颜色和K线同步那样

本人没学过编程 实在是没法自己实现这一目标 所以在此求助各路高手 希望诸位高人能给予帮助 谢谢！

volumes 没用的，只是那个平台内部的交易量，不能代表市场的。

 
gao2019:

能否做一个volumes 指标的颜色按照K线的阳线和阴线来区分 而不是现在的什么价值上升和价值下降区分 

我的需求是上方K线颜色和下方对应的volumes柱体颜色相同 就像股票软件里的vol的颜色和K线同步那样

本人没学过编程 实在是没法自己实现这一目标 所以在此求助各路高手 希望诸位高人能给予帮助 谢谢！

我有。想要找我。

 
有实现方法了吗
新评论