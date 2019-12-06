volumes指标求助 请高手指教
gao2019:
能否做一个volumes 指标的颜色按照K线的阳线和阴线来区分 而不是现在的什么价值上升和价值下降区分
我的需求是上方K线颜色和下方对应的volumes柱体颜色相同 就像股票软件里的vol的颜色和K线同步那样
本人没学过编程 实在是没法自己实现这一目标 所以在此求助各路高手 希望诸位高人能给予帮助 谢谢！
volumes 没用的，只是那个平台内部的交易量，不能代表市场的。
有实现方法了吗
能否做一个volumes 指标的颜色按照K线的阳线和阴线来区分 而不是现在的什么价值上升和价值下降区分
我的需求是上方K线颜色和下方对应的volumes柱体颜色相同 就像股票软件里的vol的颜色和K线同步那样
本人没学过编程 实在是没法自己实现这一目标 所以在此求助各路高手 希望诸位高人能给予帮助 谢谢！
volumes 没用的，只是那个平台内部的交易量，不能代表市场的。
能否做一个volumes 指标的颜色按照K线的阳线和阴线来区分 而不是现在的什么价值上升和价值下降区分
我的需求是上方K线颜色和下方对应的volumes柱体颜色相同 就像股票软件里的vol的颜色和K线同步那样
本人没学过编程 实在是没法自己实现这一目标 所以在此求助各路高手 希望诸位高人能给予帮助 谢谢！