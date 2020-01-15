交易技术讨论帖

最近一直在想预期收益30%以上，如何能将资金回撤控制在10%以内。
 

各位道友集思广益


 
尝试了很多策略，没有一个能避免回撤超出10%的命运，如果通过减小仓位的方式来降低回撤是没有意义的。
 
有没有 肯付钱 学习 或 买 修理代码 的？
 
5年了，我只能做到20-26%，回撤最高8%。人工操盘，有意向的可以合作，微信 hediqi
