交易技术讨论帖 新评论 storn 2019.10.11 10:48 最近一直在想预期收益30%以上，如何能将资金回撤控制在10%以内。 storn 2019.10.11 10:50 #1 各位道友集思广益 storn 2019.10.11 10:55 #2 尝试了很多策略，没有一个能避免回撤超出10%的命运，如果通过减小仓位的方式来降低回撤是没有意义的。 Senior Yong 2019.11.14 08:48 #3 有没有 肯付钱 学习 或 买 修理代码 的？ AUPRINCE 2020.01.14 23:03 #4 5年了，我只能做到20-26%，回撤最高8%。人工操盘，有意向的可以合作，微信 hediqi 新评论