记录从今天开始测试EA，记录每天的变化
丸子08:
以前都是手动交易，打算测试EA尝试一下，也是在寻找稳定EA的过程中，大家有好的推荐也可以联系我，免费的更好，如果收费不要太贵就行。
平时也有测试不过结果都忘记了，从今天开始在网上展示我的测试结果，也是我做记录的一个过程。
希望大家共勉。
希望你成功。没个三四年，你是看不到结果的。
丸子08:你是自己写的EA，还是网上弄来的？
大量测试可以通过内置的策略测试器进行，可以节省时间。除非你已经通过策略测试器觉得该EA可行，才有必要进行实测。否则，希望你能坚持下去......
qq6613:
我是网上找的
单子已经爆了，这个EA不太成功，接下来我会尝试新的EA
ddwin668:
具体是怎么操作
丸子08:
我测试了，显示，EA测试，点击开始，结果，没有盈利分析结果
