记录从今天开始测试EA，记录每天的变化

以前都是手动交易，打算测试EA尝试一下，也是在寻找稳定EA的过程中，大家有好的推荐也可以联系我，免费的更好，如果收费不要太贵就行。

平时也有测试不过结果都忘记了，从今天开始在网上展示我的测试结果，也是我做记录的一个过程。

希望大家共勉。

 

这款EA在短短15分钟之内就下了15个单子，交易结果短时间之内是亏损的。

每个单子都没有设止盈止损，不过好处是对冲单，不会造成太大的损失。

 

一会儿不看就盈利了，这是一个完美的尝试，接下来再新开仓试试

 
希望你成功。没个三四年，你是看不到结果的。

 


早上打开之后发现盈利了100多美金，不过今天运行了大半天，发现持仓比例过重，而且单子不是很可观

 
你是自己写的EA，还是网上弄来的？
 

大量测试可以通过内置的策略测试器进行，可以节省时间。除非你已经通过策略测试器觉得该EA可行，才有必要进行实测。否则，希望你能坚持下去......

 
我是网上找的

 
单子已经爆了，这个EA不太成功，接下来我会尝试新的EA
 
具体是怎么操作

 
我测试了，显示，EA测试，点击开始，结果，没有盈利分析结果

