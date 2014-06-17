订阅的过程中发生的故障
突然停止运行，发现工具→选项→Community里密码处为空白，输入后回到正常状态。经常出现这情况，是为什么啊？
cx6:感觉应该是平台的问题，有的平台比较阴险，发现你跟信号会做些小动作的。
cx6:
什么叫突然停止运行？
看下日志，贴出来分析。
luenbo:
Signal - MQL5.community account is not specifide
Signal - subscription disabled
ping failed
正常的时候，这边密码是有的，异常的时候，这边密码就是空的。经常莫名其妙消失了。
看上去像是你网络（经纪商服务器）的问题。
12：26设置好以后，13：34断开，18：35输入密码后，又正常了。
12：26到18：35之间，没有动过电脑。