有人懂mt4或者mt5的底层协议吗？
用你自己的程序下单：是指在app中，或者你通过一定计算生成了下单的价位，想将这些数据传送给MT5吗
比如你想下一单 1535做空黄金 止损1538 止赢1515 ，但不想直接操作MT5（因为这个数据也许是你模型算出来的，你希望它自动化）
如果我上面的理解正确：
你有两种途径来实现你的需求：
1是写个EA ,直接运行在MT5中
2是写在外部，比如通过一个webapi存在一个表中，由MT5来读取你的表
第二种方法用WebRequest
在EA中来访问外部数据，至于这个数据是你手工做还是自动生成都无所谓了
写到这，在想，真的有必要这么做吗？一般情况下，直接下单就好了
用mt4访问一个web服务， 由web服务告诉mt4需要下的单的具体内容 ，而用WebRequest访问外部网址，是没有资金限制的。
你只需用你的软件将要下单的内窜写到web服务提供的数据库中即可。
老兄，谢谢你的回答。请你看一个网站：https://mt4api.gzhuichou.com/
你能看明白这个接口的原理吗？
如果学习，从哪方面入手呢？
- mt4api.gzhuichou.com
你的回答，很有意义，很有启发性 . 或许，我把自己禁锢了。
我只是想同时操作比特币交易所和外汇平台，至于是自己开发软件，还是用mt4，其实都无所谓，只要功能实现即可。
看来，自己开发软件，连接外汇平台，这个接口的难度对于我来说，有点大。而通过mt4连接okex等数字币交易所，难度低一点。
这个厉害 能和MT4公司合作使用接口 必然不便宜吧 你想兼容其他股票平台确实少不了使用接口 但是这个要慢慢开发的 服务器都不想养是不可能的 我自己开发的手机交易软件都需要连接MT4 还得养服务器 好在便宜