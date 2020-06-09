有人懂mt4或者mt5的底层协议吗？

新评论
 
开发一个底层协议包，通过api进行下单，用自己的程序下单，需要多少钱？
 

用你自己的程序下单：是指在app中，或者你通过一定计算生成了下单的价位，想将这些数据传送给MT5吗

比如你想下一单 1535做空黄金 止损1538 止赢1515 ，但不想直接操作MT5（因为这个数据也许是你模型算出来的，你希望它自动化）

如果我上面的理解正确：

你有两种途径来实现你的需求：

1是写个EA ,直接运行在MT5中

2是写在外部，比如通过一个webapi存在一个表中，由MT5来读取你的表

第二种方法用WebRequest 

在EA中来访问外部数据，至于这个数据是你手工做还是自动生成都无所谓了

写到这，在想，真的有必要这么做吗？一般情况下，直接下单就好了

 


Hongjun Li:

用你自己的程序下单：是指在app中，或者你通过一定计算生成了下单的价位，想将这些数据传送给MT5吗

比如你想下一单 1535做空黄金 止损1538 止赢1515 ，但不想直接操作MT5（因为这个数据也许是你模型算出来的，你希望它自动化）

如果我上面的理解正确：

你有两种途径来实现你的需求：

1是写个EA ,直接运行在MT5中

2是写在外部，比如通过一个webapi存在一个表中，由MT5来读取你的表

第二种方法用WebRequest 

在EA中来访问外部数据，至于这个数据是你手工做还是自动生成都无所谓了

写到这，在想，真的有必要这么做吗？一般情况下，直接下单就好了

我的意思是说，我不想在mt4里进行操作，而是用自己的软件模拟mt4的信号，进行下单。例如，我想跨平台套利，甚至可能是股票，外汇，期货多种品种的套利，我的软件需要通过api接口，连接不同的平台，所以用mt4肯定无法实现。这个api接口应该怎么搞定？
 
Hongjun Li:

用你自己的程序下单：是指在app中，或者你通过一定计算生成了下单的价位，想将这些数据传送给MT5吗

比如你想下一单 1535做空黄金 止损1538 止赢1515 ，但不想直接操作MT5（因为这个数据也许是你模型算出来的，你希望它自动化）

如果我上面的理解正确：

你有两种途径来实现你的需求：

1是写个EA ,直接运行在MT5中

2是写在外部，比如通过一个webapi存在一个表中，由MT5来读取你的表

第二种方法用WebRequest 

在EA中来访问外部数据，至于这个数据是你手工做还是自动生成都无所谓了

写到这，在想，真的有必要这么做吗？一般情况下，直接下单就好了

   好多外汇平台，提供fix api接口，但是使用这种接口，需要资金余额大于50000美金或者更多，有的对接口收费，有的要求月交易量很大。对于我，不现实。所以，我只能通过mt4这个渠道，获取api接口。
 

用mt4访问一个web服务， 由web服务告诉mt4需要下的单的具体内容 ，而用WebRequest访问外部网址，是没有资金限制的。

你只需用你的软件将要下单的内窜写到web服务提供的数据库中即可。

 
Hongjun Li:

用mt4访问一个web服务， 由web服务告诉mt4需要下的单的具体内容 ，而用WebRequest访问外部网址，是没有资金限制的。

你只需用你的软件将要下单的内窜写到web服务提供的数据库中即可。

老兄，谢谢你的回答。请你看一个网站：https://mt4api.gzhuichou.com/  

你能看明白这个接口的原理吗？

如果学习，从哪方面入手呢？

MT4API接口 - MT4 Server API, MT4直连， MT4接口
  • mt4api.gzhuichou.com
mt4api接口是跨平台多账号交易接口,是将MT4交易通道以API的方式聚合在一起，帮助开发商在各经纪商不提供manager后台账号、无须EA插件的情况下，也能轻松接入不同的MT4交易平台，完成登录、交易和订单查询的功能，真正实现跨平台交易，减少巨额的人工成本和硬件成本。
 
这个厉害 能和MT4公司合作使用接口  必然不便宜吧   你想兼容其他股票平台确实少不了使用接口 但是这个要慢慢开发的  服务器都不想养是不可能的  我自己开发的手机交易软件都需要连接MT4 还得养服务器 好在便宜
 
Hongjun Li:

用mt4访问一个web服务， 由web服务告诉mt4需要下的单的具体内容 ，而用WebRequest访问外部网址，是没有资金限制的。

你只需用你的软件将要下单的内窜写到web服务提供的数据库中即可。

你的回答，很有意义，很有启发性  . 或许，我把自己禁锢了。

我只是想同时操作比特币交易所和外汇平台，至于是自己开发软件，还是用mt4，其实都无所谓，只要功能实现即可。

看来，自己开发软件，连接外汇平台，这个接口的难度对于我来说，有点大。而通过mt4连接okex等数字币交易所，难度低一点。

 
Qingyue Mo:
这个厉害 能和MT4公司合作使用接口  必然不便宜吧   你想兼容其他股票平台确实少不了使用接口 但是这个要慢慢开发的  服务器都不想养是不可能的  我自己开发的手机交易软件都需要连接MT4 还得养服务器 好在便宜
几千块钱，关键是不给具体的代码，只是提供一个开发包，还需要自己开发。
 
sunskytang:

老兄，谢谢你的回答。请你看一个网站：https://mt4api.gzhuichou.com/  

你能看明白这个接口的原理吗？

如果学习，从哪方面入手呢？

看了一下，他这个应该可以实现您的需求，只是不知他收费如何。

我说的方案是指基于现有的MT4或MT5的功能，您需要一个云服务器，在上面装上数据库及构建WebAPI，然后把MT4或MT5也运行在上面。

您再构建你修改数据库的程序(什么实现手段都可以）

EA访问WebAPI来执行你的策略。

对比它的网站的mt4api的实现来讲，您需要多租设一个云服务程序，当然您也可以把您的电话当做云服务器来用。

如下图所示：

 
我有现成的FIXAPI桥MT4
12
新评论