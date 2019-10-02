Paypal已恢复正常
对刚刚恢复了的。
为什么我的最大提现一直显示0.01
Jianyuan Huang:
刚刚提款，到账了。
如题
刚刚提款，到账了。
谢谢提醒
我也取款了，立即到帐。
您好最近我的网站有 问题联系客户联系不上麻烦问一下如何处理
能提到paypal，从paypal提款到国内银行卡，还是做不了，都被银行退回paypal
。请问有其它什么方式从paypal提款到国内银行卡吗？
Qiguo Long:
能提到paypal，从paypal提款到国内银行卡，还是做不了，都被银行退回paypal
。请问有其它什么方式从paypal提款到国内银行卡吗？
Paypal提款深圳招行没有任何问题，这是国家区域性的政策。
不要超过5000刀，超过要提交收入证明。
收到美金后自己网上银行结汇，选择咨询服务费即可。
Ziheng Zhuang:是真的吗？你确定吗？我去开个深圳招行账户。
Paypal提款深圳招行没有任何问题，这是国家区域性的政策。
不要超过5000刀，超过要提交收入证明。
收到美金后自己网上银行结汇，选择咨询服务费即可。
Nianfu Li:
是真的吗？你确定吗？我去开个深圳招行账户。
是真的吗？你确定吗？我去开个深圳招行账户。
千真万确。
Ziheng Zhuang:
千真万确。
兄弟尝试过cardpay提款吗？我尝试提款到中行的visa卡，提交短信验证码后，显示支付系统出错
如题
刚刚提款，到账了。