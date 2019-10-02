Paypal已恢复正常

如题

刚刚提款，到账了。

 
对刚刚恢复了的。
 

为什么我的最大提现一直显示0.01


 
Jianyuan Huang:

谢谢提醒

我也取款了，立即到帐。

 


您好最近我的网站有 问题联系客户联系不上麻烦问一下如何处理

 
Pengfei Zhang:

同样的问题，如何解决？

 

能提到paypal，从paypal提款到国内银行卡，还是做不了，都被银行退回paypal

。请问有其它什么方式从paypal提款到国内银行卡吗？

 
Qiguo Long:

Paypal提款深圳招行没有任何问题，这是国家区域性的政策。

不要超过5000刀，超过要提交收入证明。

收到美金后自己网上银行结汇，选择咨询服务费即可。

 
Ziheng Zhuang:


 是真的吗？你确定吗？我去开个深圳招行账户。
 
Nianfu Li:
千真万确。

 
Ziheng Zhuang:

兄弟尝试过cardpay提款吗？我尝试提款到中行的visa卡，提交短信验证码后，显示支付系统出错

