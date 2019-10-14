mql5推出新的电子支付方式CardPay，有人熟悉吗？

Cardpay

第一次听说。

 
Nianfu Li:

第一次听说。

没听过，也是第一次听说。

竟然没有了 ePayments的支付方式...

 
不知道这么使用， 我现在没办法提现到PayPal了。 资金不知道这么出来了。卖ea了SwApiEA  EASwApi
 

也不知道什么时候能够恢复ePayments的取款方式。

好用还没有手续费，结果现在就这样没有了这个取款方式。

