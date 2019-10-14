mql5推出新的电子支付方式CardPay，有人熟悉吗？ 新评论 Nianfu Li 2019.09.18 10:28 第一次听说。 Minkai Yang 2019.09.18 11:57 #1 Nianfu Li: 第一次听说。 没听过，也是第一次听说。 竟然没有了 ePayments的支付方式... Wu Shi 2019.09.19 03:21 #2 不知道这么使用， 我现在没办法提现到PayPal了。 资金不知道这么出来了。卖ea了SwApiEA EASwApi Qian Gan 2019.09.19 11:07 #3 看看有啥不一样 Minkai Yang 2019.10.14 12:08 #4 也不知道什么时候能够恢复ePayments的取款方式。 好用还没有手续费，结果现在就这样没有了这个取款方式。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
