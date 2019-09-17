订阅的信号突然不跟单了 什么情况？ 新评论 Hongquan Tong 2019.09.16 10:47 之前一直都在跟单，没有做调整，续费到11月才到期。现在可以看到信号下单，但是自己的账号怎么设置都不跟单了。日志也都连接上信号了，就是不跟单。 搞不懂什么原因，有大神能帮帮忙吗? Hongquan Tong 2019.09.16 12:43 #1 有知道的大神吗，信号连接成功，但是不自动跟单了，求助啊 Hongquan Tong 2019.09.16 14:47 #2 日志里面一直显示“连接到信号服务器”，但就是不跟单。 Hongquan Tong 2019.09.17 03:05 #3 我换了一台VPS就可以跟单了，但是我自己的电脑不跟单（以前都跟单），这是什么原因呢？有没有大神知道的 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
