订阅的信号突然不跟单了 什么情况？

新评论
 

之前一直都在跟单，没有做调整，续费到11月才到期。现在可以看到信号下单，但是自己的账号怎么设置都不跟单了。日志也都连接上信号了，就是不跟单。

日志

信号


搞不懂什么原因，有大神能帮帮忙吗?

 
有知道的大神吗，信号连接成功，但是不自动跟单了，求助啊
 

日志里面一直显示“连接到信号服务器”，但就是不跟单。


信号服务器

 
我换了一台VPS就可以跟单了，但是我自己的电脑不跟单（以前都跟单），这是什么原因呢？有没有大神知道的
