模拟账户密码 新评论 greatsun 2019.09.03 15:16 从个本网站下载了模拟账户软件，看不到密码？如何修改？ Minkai Yang 2019.09.03 16:24 #1 greatsun: 从个本网站下载了模拟账户软件，看不到密码？如何修改？ 在注册的时候有提示你密码的。 然后你通过账户选项，或在账户上右键更改密码。 jingcheng1989 2019.09.06 09:34 #2 greatsun: 从个本网站下载了模拟账户软件，看不到密码？如何修改？ 如果你是通过手机注册的模拟账户，可以通过以下方法查看到账户密码，希望对你有所帮助。 tenonweixin 2019.09.07 03:01 #3 密码应该都是有发到你邮箱的吧。