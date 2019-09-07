模拟账户密码

新评论
 
 从个本网站下载了模拟账户软件，看不到密码？如何修改？
 
greatsun:
 从个本网站下载了模拟账户软件，看不到密码？如何修改？

在注册的时候有提示你密码的。

然后你通过账户选项，或在账户上右键更改密码。

 
greatsun:
 从个本网站下载了模拟账户软件，看不到密码？如何修改？

如果你是通过手机注册的模拟账户，可以通过以下方法查看到账户密码，希望对你有所帮助。



 
密码应该都是有发到你邮箱的吧。
新评论