MQL5账户怎么充值
各路大神 请问MQL5账户怎么充值 支付宝不能用
Wu8954526:
各路大神 请问MQL5账户怎么充值 支付宝不能用
各路大神 请问MQL5账户怎么充值 支付宝不能用
支付宝不可以。推荐使用PAYPAL。
Minkai Yang:
支付宝不可以。推荐使用PAYPAL。
PAYPAL现在在充值页面怎么没有了啊
Wu8954526:
PAYPAL现在在充值页面怎么没有了啊
你不说我还真没发现。
的确没有了。
那就只能Visa了。
Minkai Yang:
你不说我还真没发现。
的确没有了。
那就只能Visa了。
可以啊
支付宝两个月前就无法充值了，贝宝支付了一段时间，今天页面不存在了，接下来不知使用何种方式支付？
确实没有了，该怎么充值
别的方法都试了也不行
Wu8954526:
PAYPAL现在在充值页面怎么没有了啊
不着急充值进来啊。
这里的订单，都没有三包期，也没有退款选项。
不过，评论不能随便更改和删除。今天才发现这点，评论不能修改，也不能删除。
我是前几天准备研究跟单跟信号的，因为订阅信号需要付费，所以晚上我回去就准备充值，一开始试了很多办法都没能充值成功，支付宝充值显示查不到商家，一开始我用的是谷歌浏览器充值用的是visa卡，试了很多遍都无法跳转界面，后来我想了想有没有可能是浏览器的问题，我试了2次最后用民生银行visa卡成功充值了100美金。
Minkai Yang:
支付宝不可以。推荐使用PAYPAL。
没看到哪里可用paypal 支付啊