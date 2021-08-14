EA；不管涨跌都赚钱的EA； - 页 2

Qizhen Ma:

哪有你想的那么简单，回测时的点差固定且没有滑点，而数据行情时的点差和滑点不可控

作者一萬美金的信號帳戶 兩個月就成功爆倉 這就是馬丁的威力 太草率就重金操作馬丁了

看資金曲線就知道編程不符 估計連模擬試盤都沒經歷 殘念

 
shidai33:

把EA发出来大家分享一下吧。

搜索shadowjxy 01EA指标是你所需要的
 

此EA，我已经写出来了，回测不如意，仍然类似马丁。小资金不适合。

回测图1

报告1

此策略，仍不是稳定收益方案。虽然有投资公司在采用此方案。

 
马丁  你直接一波行情就爆仓了
 
骗人的，根本就是亏的EA,别相信。
 
yiming zhang:

此EA，我已经写出来了，回测不如意，仍然类似马丁。小资金不适合。

此策略，仍不是稳定收益方案。虽然有投资公司在采用此方案。

反方向操作怎么样？

 
可能吗？若如你所说，全世界的钱都被你赚去了！
 
赌徒的策略，没什么意思
 

貌似喜欢马丁的朋友不少呀，下面是我在英文贴里的讨论，分享一下。


//Martingale experience

https://www.mql5.com/en/forum/341445


//What will be risky if we combine martingale and hedging?

https://www.mql5.com/en/forum/342810

