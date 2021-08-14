EA；不管涨跌都赚钱的EA； - 页 2 12345 新评论 Hung Wen Lin 2020.05.27 16:26 #11 Qizhen Ma: 哪有你想的那么简单，回测时的点差固定且没有滑点，而数据行情时的点差和滑点不可控 作者一萬美金的信號帳戶 兩個月就成功爆倉 這就是馬丁的威力 太草率就重金操作馬丁了 看資金曲線就知道編程不符 估計連模擬試盤都沒經歷 殘念 Xiao Yin Jin 2020.05.27 17:04 #12 shidai33: 把EA发出来大家分享一下吧。搜索shadowjxy 01EA指标是你所需要的 yiming zhang 2020.05.28 02:49 #13 此EA，我已经写出来了，回测不如意，仍然类似马丁。小资金不适合。 此策略，仍不是稳定收益方案。虽然有投资公司在采用此方案。 杰琦 冯 2020.05.28 08:10 #14 马丁 你直接一波行情就爆仓了 pengyong124 2020.06.13 01:57 #15 骗人的，根本就是亏的EA,别相信。 shaunzhu li 2020.06.17 02:39 #16 yiming zhang: 此EA，我已经写出来了，回测不如意，仍然类似马丁。小资金不适合。 此策略，仍不是稳定收益方案。虽然有投资公司在采用此方案。 反方向操作怎么样？ mhxjly 2020.07.12 22:02 #17 可能吗？若如你所说，全世界的钱都被你赚去了！ Tiecheng Fu 2020.07.17 06:08 #18 赌徒的策略，没什么意思 yiming zhang 2020.07.23 12:39 #19 - Sky All 2020.07.29 07:40 #20 貌似喜欢马丁的朋友不少呀，下面是我在英文贴里的讨论，分享一下。 //Martingale experience https://www.mql5.com/en/forum/341445 //What will be risky if we combine martingale and hedging? https://www.mql5.com/en/forum/342810 Martingale experience 2020.05.22www.mql5.com Dear experienced traders, I often hear martingale is dangerous and I used to really think so... 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
哪有你想的那么简单，回测时的点差固定且没有滑点，而数据行情时的点差和滑点不可控
作者一萬美金的信號帳戶 兩個月就成功爆倉 這就是馬丁的威力 太草率就重金操作馬丁了
看資金曲線就知道編程不符 估計連模擬試盤都沒經歷 殘念
把EA发出来大家分享一下吧。
此EA，我已经写出来了，回测不如意，仍然类似马丁。小资金不适合。
此策略，仍不是稳定收益方案。虽然有投资公司在采用此方案。
此EA，我已经写出来了，回测不如意，仍然类似马丁。小资金不适合。
此策略，仍不是稳定收益方案。虽然有投资公司在采用此方案。
反方向操作怎么样？
-
貌似喜欢马丁的朋友不少呀，下面是我在英文贴里的讨论，分享一下。
//Martingale experience
https://www.mql5.com/en/forum/341445
//What will be risky if we combine martingale and hedging?
https://www.mql5.com/en/forum/342810