订阅信号里的账户信息修改了呢 新评论 Shuhang Shi 2014.06.11 06:35 订阅信号中，本来可以查看这个账号的入金，出金情况，也能查询净值和利润，但是改版以后，都查看不到了。我觉得这样会严重影响大家对信号的判断，大家判断是否跟单，基本都得考虑信号源账户的资金有多少。比如，一个信号源，账号资金是USD100,000，杠杆1:100，一般下单下10手，我的账户资金只有10,000，我是不可能订阅这种信号源的，但是现在查看不到信号源账户的资金量，只能靠下单的手数来判断，实际上造成了很多麻烦。 enbo lu 2014.06.11 07:14 #1 为什么看不到呢？ Shuhang Shi 2014.06.12 01:45 #2 luenbo: 为什么看不到呢？ 我忘了还能在图表中看，感谢版主！不过感觉还是原来直接体现在左侧一目了然 新评论
