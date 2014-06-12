订阅信号里的账户信息修改了呢

订阅信号中，本来可以查看这个账号的入金，出金情况，也能查询净值和利润，但是改版以后，都查看不到了。

我觉得这样会严重影响大家对信号的判断，大家判断是否跟单，基本都得考虑信号源账户的资金有多少。比如，一个信号源，账号资金是USD100,000，杠杆1:100，一般下单下10手，我的账户资金只有10,000，我是不可能订阅这种信号源的，但是现在查看不到信号源账户的资金量，只能靠下单的手数来判断，实际上造成了很多麻烦。

 

为什么看不到呢？

 

 
luenbo:

我忘了还能在图表中看，感谢版主！不过感觉还是原来直接体现在左侧一目了然
