哪位大神知道，预付款百分比，通过哪个函数可以获得，急急急！！
每个不同交易品种，预付款比率不一样，怎么用MQL4获取，预付款比例是多少，找了好久没找到这款函数，属性
Yin Jack:不用那么复杂的，很简单的，就是用 净值/占用保证金=预付款比例，其实就是风险率。如果还有不明白的地方，就叫我微信379293050
预付款比例=已用预付款/净值=AccountMargin()/AccountEquity()
200139600:
老哥 专业啊；
jameslook:有的平台，有多个品种，大部分品种杠杆都是100，就是预付款比例是1%，但是有个别品种预付款比例就是5%，或者是2%，如何知道，特别是在已有开单的情况下，在新增开单
我知道你是什么意思，你是想提前计算如果下某种交易品种的某个手数，会占用你多少预付款，由此计算出预付比例方便控制手数吧
这的确与平台和杠杆比例有关。需要特别计算