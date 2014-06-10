有些信号在MT4的信号列表里面找不到，也不能通过无客户端订阅
通常有几种原因：
. 现在真实帐户不能订阅模拟账户的信号
. 信号尚处于测试期
. 信号排名过低，不能在终端中显示
貌似看不到也就无法订阅，我也不知解决方法 ...
信号订阅规则，如forex2start所述你看看是不是有哪些条件不符合？
谢谢版主回复，请教测试期一般要多久？
这几个项目具体指什么？页面上的中文注释看的云山雾罩的
1、一个月
2、 那个翻译确实有问题。鼠标悬停，上面有描述：
机器翻译的吧，很难懂。
我看了下大致是这个意思，供参考：
Abs. drawdown: 绝对回撤，当前帐户余额相对初始入金的回撤。
Maximal: 最大回撤，帐户最大余额和最小余额之差。
Relative: 相对回撤，相对与帐户初始入金的（余额）回撤（百分比形式）。
Max DD by equity: 最大回撤，相对帐户最大权益的回撤（百分比形式）。
嗯，这样能理解了，辛苦版主咯
Max DD by equity: 这个好像是最大浮亏吧？ 那这个 Relative: 会不会是最大实际亏损啊？
嗯，这样能理解了，辛苦版主咯
Max DD by equity: 这个好像是最大浮亏吧？ 那这个 Relative: 会不会是最大实际亏损啊？