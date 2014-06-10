有些信号在MT4的信号列表里面找不到，也不能通过无客户端订阅

大家有遇到的吗，请问这种情况是怎么回事？怎么解决的，谢谢
 

通常有几种原因：

. 现在真实帐户不能订阅模拟账户的信号

. 信号尚处于测试期

. 信号排名过低，不能在终端中显示

貌似看不到也就无法订阅，我也不知解决方法 ... 

 

信号订阅规则，如forex2start所述你看看是不是有哪些条件不符合？

 

谢谢版主回复，请教测试期一般要多久？

Abs. 提取:
最大值:
相对:
股本最大DD:


这几个项目具体指什么？页面上的中文注释看的云山雾罩的 

 
1、一个月

2、 那个翻译确实有问题。鼠标悬停，上面有描述：

 

机器翻译的吧，很难懂。

我看了下大致是这个意思，供参考：

Abs. drawdown:     绝对回撤，当前帐户余额相对初始入金的回撤。

Maximal:               最大回撤，帐户最大余额和最小余额之差。

Relative:               相对回撤，相对与帐户初始入金的（余额）回撤（百分比形式）。

Max DD by equity:  最大回撤，相对帐户最大权益的回撤（百分比形式）。 

 
嗯，这样能理解了，辛苦版主咯

      

Max DD by equity:  这个好像是最大浮亏吧？ 那这个 Relative:     会不会是最大实际亏损啊？

 
好像页面改版了，最大回撤 Max DD by equity: 这一项没有了？
 
balance和equity的区别在于算不算当前的浮盈/浮亏,回撤也分相对于balance的和相对equity的。
