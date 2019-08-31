有没有办法把线条模式的指标画成蜡烛图？
Huajun Huang:
比如RSI，现在它只是一根线条，最后只记录了蜡烛图结束时的收盘值，能否把这样的指标画成蜡烛图模式，open, high,low,close的四个值的信息都有？
把mql4的帮助文件翻了个遍，也没找到这样的办法，在帮助文件里，indicator好像就没有可以显示为蜡烛图的模式，如果把RSI的每个时间柱的 open, high, low, close记成hst文件，估计可以把它当成一个货币对在图标上显示出来，但是这样的话，好像只能显示在主图上，不能显示在子窗口中了
有没有什么办法可以让技术指标以蜡烛图的形式画出来呢？
技术上能做到，不过没啥卵用啊。
RSI 指标本身从原理上来说就是振荡器，塞进太多冗余数据反而更乱。
Xiangdong Guo:
技术上怎么做到呢？没找到在哪里可以把指标形态设定成蜡烛图的
Huajun Huang:
DRAW_HISTOGRAM 就可以啊，代码库里许多现成的例子
Xiangdong Guo:
ciri110:
贴图想表达什么意思呢？
Huajun Huang:
技术上怎么做到呢？没找到在哪里可以把指标形态设定成蜡烛图的
可以写个指标，读取用open,close, high,low一个RSI的值，然后画出啦就好了
