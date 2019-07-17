算法交易，量化交易，有兴趣可以来一起交流
ZH-Finance:请教下你的交易成果怎么样？
可以了解一下这个贴https://www.mql5.com/zh/forum/171204
EA还得自己写！！！，从一个老程序员的角度教大家用mql语言，大家有兴趣的话，进来留个微信号，我建个群。
以我干软件20年的经验，我会从对多种编程语言的理解和编程逻辑养成的角度来教大伙儿学mql，相信能让大家都能在一段时间内编写自己策略。 说好了，来了就要遵守规则： 1. 只聊mql语言，不讨论策略、不讨论交易成果！！！（这是大家隐私，注意保护）； 2...
成果不行，还在一直探索呢
你应该再加一个置信区间 和 概率
这个暂时没有，止损是有，先加上
非广告，个人交流；
有喜欢算法和量化交易的小伙伴可以来一起交流，这两年一直在用机器学习算法来测试外汇是否可预测，有兴趣的伙伴可以留一下qq号，我随后会添加一起来探讨；
觉得是假的就不要留了，喜欢简单。