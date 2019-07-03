无法复制信号，请大神帮忙看看 新评论 byreed 2019.06.28 05:31 刚开的信号，发现交易无法复制 附加的文件： 4.jpg 178 kb byreed 2019.06.28 05:38 #1 Minkai Yang 2019.06.28 11:25 #2 byreed: 根据日志提示， 无效的参数，报价关闭。 byreed 2019.06.28 12:04 #3 Minkai Yang: 根据日志提示， 无效的参数，报价关闭。 是什么意思啊,我都是按教程调的啊. CharlesCao 2019.06.30 09:58 #4 请问你的信号是购买的吗？我也想买，怎么付款呢？这个网站提供的银联上不了网啊 Minkai Yang 2019.06.30 11:46 #5 CharlesCao: 请问你的信号是购买的吗？我也想买，怎么付款呢？这个网站提供的银联上不了网啊 这个网站就可以直接买啊/ 你可以注册paypal，然后绑定银行卡就可以了。 或者VISA支付 1848799194 2019.07.02 11:37 #6 CharlesCao: 请问你的信号是购买的吗？我也想买，怎么付款呢？这个网站提供的银联上不了网啊 你这个信号是对买卖有用的吗？ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
