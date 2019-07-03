无法复制信号，请大神帮忙看看

刚开的信号，发现交易无法复制

这是vps的日志
 
byreed:

根据日志提示，

无效的参数，报价关闭。

 
Minkai Yang:

是什么意思啊,我都是按教程调的啊.

 
请问你的信号是购买的吗？我也想买，怎么付款呢？这个网站提供的银联上不了网啊
 
这个网站就可以直接买啊/

你可以注册paypal，然后绑定银行卡就可以了。


或者VISA支付

 
你这个信号是对买卖有用的吗？
