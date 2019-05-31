DLL问题
各位大神。请教一个问题可以吗？我朋友给我一个ea，然后里面需要读取kernel32.dll里面的GetSYStemTime。问题是我运行的时候选“允许导入动态链接库”，在终端这边EA栏一直显示11111，就是不跑怎么解决？
actiontrek Ltd:
打开MT4/5交易客户端的 菜单栏里面的 工具选项卡内的 选项，或者在MT4/5界面按下键盘的Ctrl + O 键，出现选项设置界面。
在其中的EA交易选项卡内，钩选 启动EA交易系统 和 允许DLL导入（重要），确定。
之后重新载入EA就好了。
Minkai Yang:
没用。还是那样。
actiontrek Ltd:
如果已经开启了 允许dll导入，且加载EA时 在安全性那里 也已经开启 允许导入动态链接库 后还是这样的话，只能说明一件事情。
那就是你的电脑没有安装 微软的C++运行库运行库。
上网搜索 x86版本的C++运行库 下载安装后，再重新开启MT4/5即可解决。
这里给你附上微软官方网站的下载页面，下载页点击下载后选X86版本下载
http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=40784
actiontrek Ltd:
还是不行。。无语了我。。
从日志上看，已经没有出现错误了啊 。
还不行的话，没辙了。
Minkai Yang:
#import "Kernel32.dll"
void GetSystemTime(int&木_1[]);
会不会是这个原因？