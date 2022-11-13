EA优化测试结果不显示

EA回测时选择优化，处理结束后，优化结果却不显示。日志里“Thre were 10 passes done during optimization ,10 result has been discarded as insiginificant”

10条通过了优化测试，其中10条因为（不显著）不可靠被舍弃了，测试EA是系统自带的MACD sample，数据来自历史数据中心下载，测试了来自tickstory导入的数据也是这样。

但是只要把优化的勾选去掉，回测是可以正常进行的，请问应该如何处理？


优化测试时使用的参数如图


 
462040312:

这个不是这么处理的问题，也不是没有回测。

而是说明回测从10-100增加，每个的运行结果都是没有符合你设定的优化条件。所以直接过滤掉不显示了。

 
Minkai Yang:

谢谢您的回答，但我没有在优化那一栏中做任何限制的，全部没有打钩。
 

测试限制是全部未勾选的

 
462040312:

测试限制是全部未勾选的

看到之前的图是有钩选TP的。

如果没有钩选也不出结果，那就不清楚了。

 
462040312:

请问找到原因了吗？？我也碰到这样的情况，不知道是怎么回事？
 
这是因为优化结果的过滤显示

