请教：如何禁用鼠标对手工面板下的图表的订单进行操作？
自己在主图表上设计了一个手工面板，但发现鼠标在手工面板范围内时，仍可以对手工面板覆盖的图表上的订单进行拖动修改。因此，请问大家如何在手工面板范围内移动鼠标不识别或操作图表上的订单。
Surpassist:
可以做如图设置，就会防止误操作，但真正需要拖动修改止盈止损时需要同时按住Alt键。
fuzhou an:
多谢，但是我使用其他人编写的面板没有这个问题，MT4的系统设置没有变，因此，我想问问在MQL4里是否有相关的函数或命令能解决这个问题
fuzhou an:
多谢，已经找到解决方法，就是你指出的，在MQL使用ChartSetInteger(0,CHART_DRAG_TRADE_LEVELS,0,false)来禁用拖拽交易就可以了。