订阅信号源跟单是否要外汇经纪商支持？是本地电脑24小时开机还是离线的？ - 页 2

新评论
 
200139600:
请问哪些外汇经纪商支持订阅信号源跟单？？？我的这个USGFX平台好像不支持啊！

我用的是cptmarkets外汇平台，可以订阅信号，而且还租用了vps，可以远程跟单，昨天跟了一个信号源，还赚了一些，感觉挺稳定。


 
zhonpeng:
订阅信号源跟单是否要外汇经纪商支持？是本地电脑24小时开机还是离线的

@zhonpeng

zhonpeng:
订阅信号源跟单是否要外汇经纪商支持？是本地电脑24小时开机还是离线的？

订阅信号源跟单确实需要外汇经济商的支持，如果你是用本地电脑进行跟单的话，那么本地电脑需要一直开机，并且网络环境一定要好，不能老是断线，一般信号源进行建仓平仓操作，要是此刻你的网络突然处于断线状态，就无法同步对方的操作。为了规避要一直电脑开机的不便，我们可以通过租用VPS虚拟服务器电脑，在vps上远程跟单，本地电脑关机后，远程电脑还会一直运行，但是市面上的vps网络环境也不见的一定可靠，而且还比较贵，建议你通过租用论坛的VPS来跟单，价格便宜，黄金也比较稳定。

 
掛在mt4的vps 上就可以了吖， 十來usd 一個，很便宜
 
掛雲端 也是可行的!!!!
 
订阅信号在vps打开mt挂好就行，手机ipad就是查看
12
新评论