请教一下，关于MT5移动止损平仓声音的问题？

各位老师好


本人使用MT5 在使用过程中，声音提示这一项一直很费解。

一般平仓声音都可以设置  每次平仓系统都有提示声。。


但是跟踪止损每跟着价格移动也都会有提示声


我的问题：


为什么跟踪止损后的平仓 ，没有系统提示声？

如果有该如何设置？？

 

声音的设置都在  工具 ---选项 -- 事件 标签页中。

手动开仓，手动平仓，都会有声音，EA开仓平仓则不没有。

跟踪止损后的“平仓”，那个叫触发止损，应该是没有声音的。

