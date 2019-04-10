请教一下，关于MT5移动止损平仓声音的问题？ 新评论 LIJING 2019.04.09 19:59 各位老师好 本人使用MT5 在使用过程中，声音提示这一项一直很费解。 一般平仓声音都可以设置 每次平仓系统都有提示声。。 但是跟踪止损每跟着价格移动也都会有提示声 我的问题： 为什么跟踪止损后的平仓 ，没有系统提示声？ 如果有该如何设置？？ Ziheng Zhuang 2019.04.10 04:26 #1 声音的设置都在 工具 ---选项 -- 事件 标签页中。 手动开仓，手动平仓，都会有声音，EA开仓平仓则不没有。 跟踪止损后的“平仓”，那个叫触发止损，应该是没有声音的。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
各位老师好
本人使用MT5 在使用过程中，声音提示这一项一直很费解。
一般平仓声音都可以设置 每次平仓系统都有提示声。。
但是跟踪止损每跟着价格移动也都会有提示声
我的问题：
为什么跟踪止损后的平仓 ，没有系统提示声？
如果有该如何设置？？