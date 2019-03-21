绝对的信号诈骗！看过来...
大家可以关注一下订阅人数最多的那个信号！评论区已经炸锅了！作者篡改交易价格使其三个单子平安出局，而订阅者承受了巨大亏损！大家出出主意，我该怎么办？据我猜测作者应该是使用了自己创建的平台
我昨天刚定，就遇到这么一出，真的是无语。
看到了，反复发生这样的事件，这个真是无语了。
建议跟单一定要跟主流平台，必须有FCA监管了，至少10年以上的平台。
southzebra:
你知道如何申请退款吗？无论如何也不能让作者这样把钱赚到手
Zxw175587554:没有申请退款的途径啊！
southzebra:
是不是你订购前，他就开了单子？
Ryue.Wu:
是不是 这个人 我也是无语了 看他都是不亏 平保出局 我们的都是 亏
在3-12号到3-13 号 之间下了三单 信号平仓的价格 是显示不亏损 我自己的交易记录上怎么亏损好几百点 请仔细观看 这两个图 来自同一个人 请管理员 给个说法 也实在 请管理员给个说法 不然集体退订
如果是 closed by hedge，则盈利为 "0.00" 没问题。
当然，我只是提出一种可能，具体情况要直接查平台记录。
Pengfei Wang:
是的，我一订购成功，就按当时的点位开仓了，跟他开的方向一致，但点位比他开仓的点位好些。
一周前看到别人的评论就提前取消订阅了。这个信号肯定是有问题的，历史记录造假和10倍的马丁格尔。
所以订信号还是要看清楚所用平台，听都没听过就算了吧。