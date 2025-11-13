指标: 超级趋势 - 简单版 - 页 2

新评论
 
有 MT4 版本吗？
 
这都是重新绘制的废话--别浪费时间了。
 
Dmitriy Skub #:
这是重绘--不要浪费时间。

里面没有任何东西是重绘的。无论是数值还是颜色

 
Dmitriy Skub #:
这是重绘废话--别浪费时间了。

它是等距--它不会重绘，只是精心选择的截图。

如果你知道如何选择 "距离"，它就会很有用。

 
Dmitriy Skub #:
这是重新绘制的废话--别浪费时间了。

不，它不会在 1 条柱状图上绘制，但会滞后。最好在不同的 TF 上使用 2 个，只有当两者指向同一方向时才起作用。

 
因为没有显示缓冲区，也不知道缓冲区 值。
 

我觉得它太棒了


12
新评论