指标: 超级趋势 - 简单版 - 页 2

Konstantin Efremov 2023.10.23 09:13 #11
有 MT4 版本吗？

Dmitriy Skub 2023.10.23 12:08 #12
这都是重新绘制的废话--别浪费时间了。

Mladen Rakic 2023.10.31 23:37 #13
Dmitriy Skub #:
这是重绘--不要浪费时间。

里面没有任何东西是重绘的。无论是数值还是颜色

Maxim Kuznetsov 2023.11.01 00:04 #14
Dmitriy Skub #:
这是重绘废话--别浪费时间了。

它是等距--它不会重绘，只是精心选择的截图。

如果你知道如何选择 "距离"，它就会很有用。

Konstantin Efremov 2023.11.08 23:50 #15
Dmitriy Skub #:
这是重新绘制的废话--别浪费时间了。

不，它不会在 1 条柱状图上绘制，但会滞后。最好在不同的 TF 上使用 2 个，只有当两者指向同一方向时才起作用。

knijo 2024.07.16 01:38 #16
因为没有显示缓冲区，也不知道缓冲区的 值。

claudemirtechris gomes 2025.11.12 16:32 #17
我觉得它太棒了
