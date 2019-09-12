注册成为卖家上传照片总是无法通过 - 页 3

注册卖家必须有护照吗？
 
Dingjia Xiong:

我也最近几个月内注册的，刚开始失败了几次，后面找到了窍门。通过时间几天就通过了；

上传照片的时候，如果被拒绝了，千万不要用原来的照片继续上传，因为系统会自动拒绝；

正确的做法是，哪张照片被拒绝了，就重新拍哪张；

多试几次就可以了

141396:
哈哈哈哈哈   批准了    大家可以换证件试试      我之前用身份证几天都没有过   刚才我用驾驶证10分钟就通过了   大家多试试    还有  大家有时间关注一下我的信号   非指标操作     右侧交易 
 

主要是照片清晰度和像素大小没达标所以才没审核通过，我第一次上传也遇到了通过的情况，立马用windows自带的画图工具修改一下像素大小，上传后第二天就收到了卖家审核通知的邮件。

看一下下面的图片，主要看蓝色的框处。


