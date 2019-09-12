注册成为卖家上传照片总是无法通过 - 页 3 123 新评论 141396 2019.05.08 08:42 #21 注册卖家必须有护照吗？ Bo Chen 2019.05.08 08:50 #22 Dingjia Xiong: 我也最近几个月内注册的，刚开始失败了几次，后面找到了窍门。通过时间几天就通过了； 上传照片的时候，如果被拒绝了，千万不要用原来的照片继续上传，因为系统会自动拒绝； 正确的做法是，哪张照片被拒绝了，就重新拍哪张； 多试几次就可以了好的 我多试试 谢谢了 Bo Chen 2019.05.08 09:13 #23 141396: 注册卖家必须有护照吗？身份证也行的 Bo Chen 2019.05.08 09:47 #24 哈哈哈哈哈 批准了 大家可以换证件试试 我之前用身份证几天都没有过 刚才我用驾驶证10分钟就通过了 大家多试试 还有 大家有时间关注一下我的信号 非指标操作 右侧交易 jingcheng1989 2019.09.12 11:37 #25 主要是照片清晰度和像素大小没达标所以才没审核通过，我第一次上传也遇到了通过的情况，立马用windows自带的画图工具修改一下像素大小，上传后第二天就收到了卖家审核通知的邮件。 看一下下面的图片，主要看蓝色的框处。 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
