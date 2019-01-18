策略测试模式下，无法调取自定义指标数据
MT5
系统自带的指标在策略测试模式下都是正常的，就自定义指标老是错误。。。头大
EA在模拟账户下能一切正常交易，为什么在策略测试模式下调取数据出错误，int a=CopyBuffer(h,0,0,bars,zigzag); CopyBuffer后a的值是 -1；
尽量不要在初始化中立即调用指标句柄，因为指标可能没有实际数据。
试试在OnTick中调用。
1. 在Oninit中创建指标句柄
2.在Ontick中调用Copybuffer获得数据。
你的测试警告tick数据缺失。
Ziheng Zhuang:
我数据都下载了，策略测试模式系统自带的指标可以正常调用指标数据，一用到iCustom();
例子 ：int h=iCustom(symbol,period,"Examples\\BB",bands_period,bands_shift,deviation);在做回测时，数据获取不到；
int h=iBands(symbol,period,bands_period,bands_shift,deviation,applied_price);这样调取指标值，可以获取到值。。。
现在想把自定义指标写的EA跑个回测，老是不成功
EA模拟账户可以很正常，，，，总之非常感谢您，我一会换一台电脑试试看，可以跑回测不
EA在模拟账户上能正常交易；
为什么在策略测试模式下提升错误，打断点发现copybuffer 的值a是-1，测试测试模式下调取的自定义指标数据老是出问题。。。。
求高人指点一下谢谢。。。。。。