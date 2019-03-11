这个趋势EA效果实盘效果如何 ？
不错，订单数量挺多
2008-至今 也不是很多 止损 止盈 固定的500：500
主要是针对gold eurusd gbpjpy 有非常好的效果
实盘的不多说了，两个测试的盈利比太低，逾期收益也太低，这样的测试，实盘根本赚不到钱的，盈利的全交给经纪商当佣金了。盈利比一般1.7以上才有可能实盘盈利。
顺便附图一个我自己的EA测试图
你这个回测你试试10点 或20回测看看 你用1点太低了
同辈：谢谢你的回复。
关于点差，我的交易平台是ECN平台，平时50%的时间段是0点差，另外50%的时间点差在3点差之下。你可以看以下我的截图。另外，趋势EA不需要很高的盈利比。
但剥头皮系统就需要高盈利比和胜率。这样才有可能战胜市场。
我的这个EA属于剥头皮系统，点差不存在问题的，但滑点是需要考虑的。在EA程序里可以写进这方面的算法，滑点高的情况下，可以不交易。也可以用VPN
离交易所最近的地点的服务器交易，平均5毫秒之内的速度，在我这个EA里这方面是有考虑过的。
谢谢。
头类类的策略更需要回测时对点差的高要求... 影响头皮策略的因素太多了.. 我能能控制的至少在高点差时不开仓，不能控制订单是否有滑点. 你说的低延迟的vpn（vps）这个只能说比在高延迟的交易环境下好， 对于头皮类策略最好的回测方法是使用TDS 或mt5的动态回测
低延迟在一定程度上就是控制滑点的有利因素。而点差是与交易成本有关。所以剥头皮的交易系统最低要求就是低延迟与交易成本。（抛开经纪商的故意滑点行为。）
但个人认为剥头皮系统与高频交易系统还是有点区别的。高频交易严重依赖交易环境。剥头皮仅仅是利用市场短暂的“惯性”或者“失真”状态进行交易。就像配对交易一个原理。
每个交易系统都有优点与缺点，不会是十全十美的。MT5可以多货币测试，动态延迟测试，多线程的。当然比MT4升级了不少，包括市场深度也有了很多透明。关于TDS这些都需要
搭建构筑测试环境，个人来说，不是一件很容易上手的事。我个人不会去追求逼真的模拟环境，或软硬件的设施。毕竟我走的不是高频交易路线。个人觉得，如果走高频交易路线，MT5还是达不到要求的。
交易系统归根结底还是交易逻辑是否在市场有盈利的大概率。模拟环境再怎么逼真，最后还是看交易逻辑是否行得通。模拟环境再逼真，还是模拟的。既然是模拟的也不代表是真实的交易环境。
而模拟环境，真实交易环境等的这些因素，我是无法控制，或不愿去控制的。因为这条路是死路，走不通的。我追求的是交易逻辑，和交易的盈利概率。好的交易系统应该有高的盈利比和胜率的。如果在模拟环境下
有85%以上的胜率，1.7以上的盈利比，那么，即使在真实环境下有无法控制的因素，最后也还能保持盈利的可能。我们作为一名专业的交易者，是市场中的长跑运动员，比的是到达终点的能力，
而不是短跑远动员比的是谁跑得快，你说呢？
下面是同样剥头皮系统在EURGBP 最近3年的测试效果，杜斯贝卡银行的数据。交易逻辑是关键。因为交易逻辑行得通了，大多数货币对都可能盈利。
用了两套趋势ea 一套右侧类交易主要交易黄金 欧元，另外一套为传统的趋势策略 交易 所有的直盘货币 +偶尔手动
欢迎交流 讨论