MetaQuotes-Demo账户最近两天连不上了，急着测试程序，请问大家遇到同样的问题了吗？
我也是。前几天就开始了，时好时坏，有时候连的上。不光电脑，手机也是，试了2个平台都是。我在无锡
Zenqee:
我一开始是2018年12月，手机登录MetaQuotes-Demo非常慢，但还是可以登录。
突然昨天2019-1-10上午，手机和台式机、笔记本的MetaQuotes-Demo全部登录不上了，昨晚8点左右偶尔可以慢速登上，今早又全部不行了，新开模拟账户也不行。
我问了一个日本的朋友，他可以登录，也可以新开模拟账户，但不是MetaQuotes-Demo的，而是infonoxCapital-MT5 Demo。
是国内端口封锁了吗？还是MetaQuotes Software不服务中国大陆了？我昨天上午给他们在沈阳的客服打电话，他们也没说出个所以然。
我也是一样的，随便选了经纪商重新开了个模拟账户就可以了。
Junwei Zhou:
我选其他经纪商，如FOREXCLUB、infonox等也不行啊。请问您怎么解决的？选的哪家经纪商？
和我一样情况。。估计是版本更新问题，奇怪的是别人都没有和我说有这个问题
我今天也遇到这个问题了，请问你们最后是怎么解决的？
我连接时提示：connection to MetaQuotes-Demo lost
那么多平台的服务器
随便搞一个就是了
数据下载下来 掉线了也可以测
问题是从2019-1-10上午开始出现的，我在中国北京。
非常感谢大家。