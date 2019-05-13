盈利系统已成，接受操盘委托
多少资金都可以接，平台不限，只要点差不要太高。
能介绍下系统吗？
什么系统？有观摩账号吗？
求观摩账号，谢谢
Xiao Liu:
不好意思，不提供观摩。可以看我在一资管平台上的净值账户
AaronLiu0909:
没有
Xiao Liu:
不能提供
Qingguo Liu:
因为很多拿小资金来试探，还要观摩，10万起不限平台。
有投资需求的，敬请验证
TEST1: 150552
USGFX-Live
ABCde123456
---------------
TEST2: 150553
USGFX-Live
ABCde123456
---------------
TEST3: 150554
USGFX-Live
ABCde123456
10000USD账户组合月收益30%以上，账户运行之后不提供只读密码，客户每早邮件看上一交易日记录。