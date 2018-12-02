新手请教下怎么获取货币对当前买价或卖价的报价？
那些所谓的金牌分析师都不愿意回答这种简单的问题，那只好我出马了 ：）
Ask
Bid
ask=MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK);
bid=MarketInfo(Symbol(),MODE_BID);
哈哈，我来补充，可以直接用：Ask,Bid
用以下函数，需要先定义:
double ask,bid;
ask=MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK);
bid=MarketInfo(Symbol(),MODE_BID);
CMoneyNone *money=new CMoneyNone; 语法能帮解释下吗，我理解 不了。
我看代码注释表示 创建钱对像，我理解 应该是创建一个名为money的对像，但是money前面用个*号理解不了，难道是对CMoneyNone这个类的继承？
I.当前货币价格可以用Ask和Bid，分别表示当前图表货币的买入价和卖出价（Ask>Bid,买入价是以交易者为角度）
这两个是系统内置变量。
也可以用 MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK) 和MarketInfo(Symbol(),MODE_BID)，这两个是函数，其中Symbol()返回当前图表的贷币 符号。
II.CMoneyNone *money=new CMoneyNone;
这是实例化一个类。就是你所说的创建钱对象的实例。
这种形式是指针表示形式，money是一个对象指针。星号表示指针。
另一种实例化方法，是 CMoneyNone money();
但用法上稍有不同（大体上一样，有某些细节有时不同，想不起来，具体看手册）。
学习了，谢谢