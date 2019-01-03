目前国内有能够劣后的，长期稳定的EA技术吗？ - 页 3

可以考虑我啊！我是200美元。9月21日做到12月7日。最大DD60%。我是最大70%止损。10个星期利润6152美元。

下个月1月15日做Pamm。喜欢的可以关注我。最低100美元。不做信号复制。止损后需要填充资金。请根据自身条件投资。

不收订阅费。赚了钱。利润分成！做alpari公司的！自行先注册。

Jianbo Wei:
有的，可以关注我

Yongqiang Chao:

这个风险太大拉，60%的回撤......

 
Shaoting He:
我有稳定盈利EA。

可以看看观摩吗？

闷声发大财不知道什么意思吗？自己赚钱还来不及，还告诉所有人我有好EA，我正在赚大钱。把话听懂了，再举例子
 
可以交流一下

微信13799257323
 
这个风险太大拉，60%的回撤....

哥哥！！如果你打算投资1000美元。止损20% =200美元。

而且是在200美元的基础上不断的70%止损。。200美元增长到666美元。。就完全没风险！！

最坏的打算是第一天就亏损140美元。止损下来还有60美元。。如果200美元。都不舍得。你还搞什么外汇？？

只要成功1次。你的利润比你这200美元多得多！！舍不得孩子套不了狼！！

 
风险才是我最看重的，你这个做法跟赌博差不多了..... 不好意思....

 
求论坛大神们指点明津

技术我们有，劣后如何设置？ 感兴趣可以来我们 algobuy 网站看看，以稳定为主。之前也有个要劣后的大资金联系我们，基本上风险我们承担，收益大部分给他们，这样的就算了。

 
如果是劣后的话，收益的80%是你们拿

