目前国内有能够劣后的，长期稳定的EA技术吗？ - 页 3 1234 新评论 Yongqiang Chao 2018.12.09 14:50 #21 可以考虑我啊！我是200美元。9月21日做到12月7日。最大DD60%。我是最大70%止损。10个星期利润6152美元。 下个月1月15日做Pamm。喜欢的可以关注我。最低100美元。不做信号复制。止损后需要填充资金。请根据自身条件投资。不收订阅费。赚了钱。利润分成！做alpari公司的！自行先注册。 前期目标10倍。预计7、8个星期。 13627207215 2018.12.10 03:22 #22 Jianbo Wei: 有的，可以关注我可以交流一下 13627207215 2018.12.10 03:23 #23 Yongqiang Chao: 可以考虑我啊！我是200美元。9月21日做到12月7日。最大DD60%。我是最大70%止损。10个星期利润6152美元。 下个月1月15日做Pamm。喜欢的可以关注我。最低100美元。不做信号复制。止损后需要填充资金。请根据自身条件投资。不收订阅费。赚了钱。利润分成！做alpari公司的！自行先注册。 前期目标10倍。预计7、8个星期。这个风险太大拉，60%的回撤...... 13627207215 2018.12.10 03:25 #24 Shaoting He: 我有稳定盈利EA。可以看看观摩吗？ [删除] 2018.12.10 03:34 #25 闷声发大财不知道什么意思吗？自己赚钱还来不及，还告诉所有人我有好EA，我正在赚大钱。把话听懂了，再举例子 Jianbo Wei 2018.12.10 05:22 #26 13627207215: 可以交流一下微信13799257323 Yongqiang Chao 2018.12.10 07:21 #27 13627207215: 这个风险太大拉，60%的回撤....哥哥！！如果你打算投资1000美元。止损20% =200美元。 而且是在200美元的基础上不断的70%止损。。200美元增长到666美元。。就完全没风险！！ 最坏的打算是第一天就亏损140美元。止损下来还有60美元。。如果200美元。都不舍得。你还搞什么外汇？？ 只要成功1次。你的利润比你这200美元多得多！！舍不得孩子套不了狼！！ 13627207215 2018.12.10 08:07 #28 Yongqiang Chao: 哥哥！！如果你打算投资1000美元。止损20% =200美元。 而且是在200美元的基础上不断的70%止损。。200美元增长到666美元。。就完全没风险！！ 最坏的打算是第一天就亏损140美元。止损下来还有60美元。。如果200美元。都不舍得。你还搞什么外汇？？ 只要成功1次。你的利润比你这200美元多得多！！舍不得孩子套不了狼！！风险才是我最看重的，你这个做法跟赌博差不多了..... 不好意思.... Di Wan 2018.12.12 06:34 #29 13627207215: 求论坛大神们指点明津技术我们有，劣后如何设置？ 感兴趣可以来我们 algobuy 网站看看，以稳定为主。之前也有个要劣后的大资金联系我们，基本上风险我们承担，收益大部分给他们，这样的就算了。 13627207215 2018.12.13 02:43 #30 Di Wan: 技术我们有，劣后如何设置？ 感兴趣可以来我们 algobuy 网站看看，以稳定为主。之前也有个要劣后的大资金联系我们，基本上风险我们承担，收益大部分给他们，这样的就算了。如果是劣后的话，收益的80%是你们拿 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
可以考虑我啊！我是200美元。9月21日做到12月7日。最大DD60%。我是最大70%止损。10个星期利润6152美元。
下个月1月15日做Pamm。喜欢的可以关注我。最低100美元。不做信号复制。止损后需要填充资金。请根据自身条件投资。
不收订阅费。赚了钱。利润分成！做alpari公司的！自行先注册。
前期目标10倍。预计7、8个星期。
有的，可以关注我
可以交流一下
可以考虑我啊！我是200美元。9月21日做到12月7日。最大DD60%。我是最大70%止损。10个星期利润6152美元。
下个月1月15日做Pamm。喜欢的可以关注我。最低100美元。不做信号复制。止损后需要填充资金。请根据自身条件投资。
不收订阅费。赚了钱。利润分成！做alpari公司的！自行先注册。
前期目标10倍。预计7、8个星期。
这个风险太大拉，60%的回撤......
我有稳定盈利EA。
可以看看观摩吗？
可以交流一下
这个风险太大拉，60%的回撤....
哥哥！！如果你打算投资1000美元。止损20% =200美元。
而且是在200美元的基础上不断的70%止损。。200美元增长到666美元。。就完全没风险！！
最坏的打算是第一天就亏损140美元。止损下来还有60美元。。如果200美元。都不舍得。你还搞什么外汇？？
只要成功1次。你的利润比你这200美元多得多！！舍不得孩子套不了狼！！
哥哥！！如果你打算投资1000美元。止损20% =200美元。
而且是在200美元的基础上不断的70%止损。。200美元增长到666美元。。就完全没风险！！
最坏的打算是第一天就亏损140美元。止损下来还有60美元。。如果200美元。都不舍得。你还搞什么外汇？？
只要成功1次。你的利润比你这200美元多得多！！舍不得孩子套不了狼！！
风险才是我最看重的，你这个做法跟赌博差不多了..... 不好意思....
求论坛大神们指点明津
技术我们有，劣后如何设置？ 感兴趣可以来我们 algobuy 网站看看，以稳定为主。之前也有个要劣后的大资金联系我们，基本上风险我们承担，收益大部分给他们，这样的就算了。
技术我们有，劣后如何设置？ 感兴趣可以来我们 algobuy 网站看看，以稳定为主。之前也有个要劣后的大资金联系我们，基本上风险我们承担，收益大部分给他们，这样的就算了。
如果是劣后的话，收益的80%是你们拿