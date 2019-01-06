求一个指标，自动算当前品种开1手需要的保证金
double x=AccountLeverage();
double y=NormalizeDouble(1000*100/x,0);
if(Symbol()=="XAUUSD")
Print("1000");
else
Print(y);
函数库里面有个函数：MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED) 就时当前品种做一手需要多少保证金的意思
double x=MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);
Print(x);
Sleep(10000);
就可以输出当前品种一手需要多少保证金了
MODE_MARGINREQUIRED
32
Free margin required to open 1 lot for buying
确实有这个现成的
哇操这函数以前没有。啥时加的。。。良心啊
那有没有在不下单情况下计算两价格的盈亏。。。交叉货币的计算好麻烦不想写，涉及对美元的汇率，特别是用于分析历史行情时
这个是mt4的函数啊。我要mt5的，求大神帮写一个
MT5函数 ：
OrderCalcMargin
函数计算指定订单类型的需要保证金，
bool OrderCalcMargin(